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Ekonomi

SIRA ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÖZELLEŞTİRMELERİNDE ANKARA (A.A)

26 Aralık 2010 11:38

-SIRA ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÖZELLEŞTİRMELERİNDE ANKARA (A.A) - 26.12.2010 -  Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler elektrik üretim özelleştirmelerine çevrildi. Üretim özelleştirmelerinde öncelikli 4 termik üretim tesisi portföy gruplarından ayrı olarak, 13 termik ve 28 hidroelektrik santral ise 9 portföye bölünerek özelleştirilecek. Alınan bilgiye göre, özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin toplam gücü 16 GW'ın üzerinde bulunuyor. Özelleştirilecek tesisler toplamı EÜAŞ kurulu gücünün yüzde 68'ini, Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 39'unu oluşturuyor. Termik santrallerin mülkiyet satışıyla, hidrolik santrallerin ise işletme hakkı yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyor. -ÖZELLEŞTİRİLECEK ÜRETİM TESİSLERİ- EÜAŞ 2009 yılında tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 46'sını üretirken, ürettiği elektriğin yüzde 68'ini, kurulu kapasitenin yüzde 52'sini oluşturan termik santrallerden üretti. Özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin toplam gücü 16 GW'ın üzerinde bulunurken, 28 hidrolik tesisin 12 tanesi 100 MW üzeri kurulu güce sahip bulunuyor. Yüksek kapasiteli hidrolik santraller Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde toplanmış bulunuyor. 18 termik santralin büyük çoğunluğu da Türkiye'nin batı bölgesinde yer alıyor. Termik santrallerin en büyükleri de doğal gaz kullanıyor. -ÜRETİM ÖZELLEŞTİRMELERİ- 141 MW kapasiteye sahip ADÜAŞ üretim varlıkları 510 milyon dolar karşılığında özelleştirilirken, 52 adet akarsu santrali 19 gruba bölünerek ihaleleri tamamlandı. Elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesine ise öncelikle 4 adet termik santral ile başlanacak. Bu santraller arasında, Hamitabat, Kangal, Seyitömer, Soma A-B santralleri yer alıyor. Kırklareli'nde bulunan Hamitabat santrali yakıt olarak doğal gaz kullanırken, Sivas'ta bulunan Kangal, Kütahya'da bulunan Seyitömer ve Manisa'da bulunan Soma A-B santrali linyit kullanıyor. Söz konusu 4 santral EÜAŞ toplam termik santraller brüt üretiminin yüzde 28,5'ini oluşturuyor. Kapasite artırım potansiyeli olan santraller arasında Soma, Tunçbilek, Seyitömer ve Orhaneli termik santralleri bulunurken, bu termik santralleri besleyen havzalarda yeni kapasite için minimum 45 senelik linyit rezervi bulunuyor. -PORTFÖYLER GENİŞ YATIRIMCI YELPAZESİNE HİTAP EDECEK- Portföylerin farklı ilgi alanlarını kapsayacak ve geniş yatırımcı yelpazesine hitap edecek şekilde hazırlandığı ifade edilirken, portföyler oluşturulurken coğrafi konumlar dikkate alındı. Aynı akarsu üzerinde bulunan hidroelektrik santraller, ileride doğabilecek olası anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ve operasyonel kolaylık sağlanması adına aynı portföyde yer aldı. 356 MW ile 2 bin 795 MW aralığında 9 portföy oluşturulurken, 3 adet sadece termik santralden oluşan portföy, 2 adet termik ve hidroelektrik santrali içeren karma portföy, 4 adet sadece hidroelektrik santralden oluşan portföy bulunuyor. Bu arada, elektrik üretiminde özelleştirilecek porftöy grupları kapsamındaki santraller, yakıt tipleri ve kapasiteleri şöyle: .                                                Kapasite         Santral           Yakıt Tipi  Konum                 (MW)    ----------------  ----------  --------------       -----   1- A. Elbistan A  Linyit      Afşin, Kahramanmaraş 1.355      A. Elbistan B  Linyit      Afşin, Kahramanmaraş 1.440        2- Ambarlı D.Gaz  Doğalgaz    Ambarlı, İstanbul    1.351       Ambarlı F.Oil  Fuel-oil    Ambarlı, İstanbul      630        3- Aliağa         Doğalgaz    Aliağa, İzmir          180       Kangal         Linyit      Kangal, Sivas          457       Tunçbilek      Linyit      Tunçbilek, Kütahya     365       Çatalağzı      Taş Kömürü  Işıkveren, Zonguldak   300         4- Bursa D.Gaz    Doğalgaz    Ovaakça, Bursa       1.432       Orhaneli       Linyit      Orhaneli, Bursa        210       Gökçekaya      HES         Sakarya                278       Sarıyar        HES         Sakarya                160       Yenice         HES         Sakarya                 38         5- Kemerköy       Linyit      Milas, Muğla           630       Yatağan        Linyit      Yatağan, Muğla         630       Yeniköy        Linyit      Milas, Muğla           420       Demirköprü     HES         Gediz                   69       Adıgüzel       HES         Büyük Menderes          62       Kemer          HES         Büyük Menderes          48       Karacaören-1   HES         Aksu                    32       Gezende        HES         Göksu, Ermenek         159         6- Altınkaya      HES         Kızılırmak             703       Derbent        HES         Kızılırmak              56       Hirfanlı       HES         Kızılırmak             128       Kesikköprü     HES         Kızılırmak              76       Kapulukaya     HES         Kızılırmak              54         7- Hasan Uğurlu   HES         Yeşilırmak             500       Suat Uğurlu    HES         Yeşilırmak              69       Almuş          HES         Yeşilırmak              27       Köklüce        HES         Yeşilırmak              90       Kılıçkaya      HES         Yeşilırmak-Kelkit      120       Çamlıgöze      HES         Yeşilırmak-Kelkit       32      8- Çatalan        HES         Seyhan                 169       Aslantaş       HES         Ceyhan                 138       Menzelet       HES         Ceyhan                 124       Kısık          HES         Ceyhan-Tekir           189       Karkamış       HES         Fırat                   10         9- Doğankent      HES         Harşit Çayı             75       Kürtün         HES         Harşit Çayı             85       Tortum         HES         Tortum Gölü             26       Özlüce         HES         Peri Suyu              170

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