-SIRA ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÖZELLEŞTİRMELERİNDE ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler elektrik üretim özelleştirmelerine çevrildi. Üretim özelleştirmelerinde öncelikli 4 termik üretim tesisi portföy gruplarından ayrı olarak, 13 termik ve 28 hidroelektrik santral ise 9 portföye bölünerek özelleştirilecek. Alınan bilgiye göre, özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin toplam gücü 16 GW'ın üzerinde bulunuyor. Özelleştirilecek tesisler toplamı EÜAŞ kurulu gücünün yüzde 68'ini, Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 39'unu oluşturuyor. Termik santrallerin mülkiyet satışıyla, hidrolik santrallerin ise işletme hakkı yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyor. -ÖZELLEŞTİRİLECEK ÜRETİM TESİSLERİ- EÜAŞ 2009 yılında tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 46'sını üretirken, ürettiği elektriğin yüzde 68'ini, kurulu kapasitenin yüzde 52'sini oluşturan termik santrallerden üretti. Özelleştirilecek elektrik üretim tesislerinin toplam gücü 16 GW'ın üzerinde bulunurken, 28 hidrolik tesisin 12 tanesi 100 MW üzeri kurulu güce sahip bulunuyor. Yüksek kapasiteli hidrolik santraller Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde toplanmış bulunuyor. 18 termik santralin büyük çoğunluğu da Türkiye'nin batı bölgesinde yer alıyor. Termik santrallerin en büyükleri de doğal gaz kullanıyor. -ÜRETİM ÖZELLEŞTİRMELERİ- 141 MW kapasiteye sahip ADÜAŞ üretim varlıkları 510 milyon dolar karşılığında özelleştirilirken, 52 adet akarsu santrali 19 gruba bölünerek ihaleleri tamamlandı. Elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesine ise öncelikle 4 adet termik santral ile başlanacak. Bu santraller arasında, Hamitabat, Kangal, Seyitömer, Soma A-B santralleri yer alıyor. Kırklareli'nde bulunan Hamitabat santrali yakıt olarak doğal gaz kullanırken, Sivas'ta bulunan Kangal, Kütahya'da bulunan Seyitömer ve Manisa'da bulunan Soma A-B santrali linyit kullanıyor. Söz konusu 4 santral EÜAŞ toplam termik santraller brüt üretiminin yüzde 28,5'ini oluşturuyor. Kapasite artırım potansiyeli olan santraller arasında Soma, Tunçbilek, Seyitömer ve Orhaneli termik santralleri bulunurken, bu termik santralleri besleyen havzalarda yeni kapasite için minimum 45 senelik linyit rezervi bulunuyor. -PORTFÖYLER GENİŞ YATIRIMCI YELPAZESİNE HİTAP EDECEK- Portföylerin farklı ilgi alanlarını kapsayacak ve geniş yatırımcı yelpazesine hitap edecek şekilde hazırlandığı ifade edilirken, portföyler oluşturulurken coğrafi konumlar dikkate alındı. Aynı akarsu üzerinde bulunan hidroelektrik santraller, ileride doğabilecek olası anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması ve operasyonel kolaylık sağlanması adına aynı portföyde yer aldı. 356 MW ile 2 bin 795 MW aralığında 9 portföy oluşturulurken, 3 adet sadece termik santralden oluşan portföy, 2 adet termik ve hidroelektrik santrali içeren karma portföy, 4 adet sadece hidroelektrik santralden oluşan portföy bulunuyor. Bu arada, elektrik üretiminde özelleştirilecek porftöy grupları kapsamındaki santraller, yakıt tipleri ve kapasiteleri şöyle: . Kapasite Santral Yakıt Tipi Konum (MW) ---------------- ---------- -------------- ----- 1- A. Elbistan A Linyit Afşin, Kahramanmaraş 1.355 A. Elbistan B Linyit Afşin, Kahramanmaraş 1.440 2- Ambarlı D.Gaz Doğalgaz Ambarlı, İstanbul 1.351 Ambarlı F.Oil Fuel-oil Ambarlı, İstanbul 630 3- Aliağa Doğalgaz Aliağa, İzmir 180 Kangal Linyit Kangal, Sivas 457 Tunçbilek Linyit Tunçbilek, Kütahya 365 Çatalağzı Taş Kömürü Işıkveren, Zonguldak 300 4- Bursa D.Gaz Doğalgaz Ovaakça, Bursa 1.432 Orhaneli Linyit Orhaneli, Bursa 210 Gökçekaya HES Sakarya 278 Sarıyar HES Sakarya 160 Yenice HES Sakarya 38 5- Kemerköy Linyit Milas, Muğla 630 Yatağan Linyit Yatağan, Muğla 630 Yeniköy Linyit Milas, Muğla 420 Demirköprü HES Gediz 69 Adıgüzel HES Büyük Menderes 62 Kemer HES Büyük Menderes 48 Karacaören-1 HES Aksu 32 Gezende HES Göksu, Ermenek 159 6- Altınkaya HES Kızılırmak 703 Derbent HES Kızılırmak 56 Hirfanlı HES Kızılırmak 128 Kesikköprü HES Kızılırmak 76 Kapulukaya HES Kızılırmak 54 7- Hasan Uğurlu HES Yeşilırmak 500 Suat Uğurlu HES Yeşilırmak 69 Almuş HES Yeşilırmak 27 Köklüce HES Yeşilırmak 90 Kılıçkaya HES Yeşilırmak-Kelkit 120 Çamlıgöze HES Yeşilırmak-Kelkit 32 8- Çatalan HES Seyhan 169 Aslantaş HES Ceyhan 138 Menzelet HES Ceyhan 124 Kısık HES Ceyhan-Tekir 189 Karkamış HES Fırat 10 9- Doğankent HES Harşit Çayı 75 Kürtün HES Harşit Çayı 85 Tortum HES Tortum Gölü 26 Özlüce HES Peri Suyu 170