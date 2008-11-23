Sıra Chelsea'de mi?

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kızı Chelsea'nın, ailedeki en iyi politikacı olduğunu söyledi.



Clinton, Alman Bunte dergisinin yaptığı söyleşide, eşi Senatör Hillary Clinton ile kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Asla bizim konumumuzdan faydalanmadı. Chelsea politikaya girerse bu harika olur. O ailemizdeki en iyi politikacı" dedi.



Chelsea Clinton'un, ABD'de Demokratlar arasında bir sonraki Başkan Clinton olacağı konuşuluyor. Annesi Hillary Clinton'un Demokrat Parti'den başkan adayı olmak için yürüttüğü kampanyaya katılan 28 yaşındaki Chelsea'ye, ağırbaşlılığı, hitap gücü ve zarafetinden ötürü hayranlık duyuluyor.

