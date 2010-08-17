Sır gibi saklanan dahi Türk öldü

T24 - ABD’nin New York kentinde 4 Ağustos tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İrfan Mavruk’un (69) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

İrfan Mavruk’un Adana’da yaşayan ağabeyi Abit Mavruk, bir gün okulda atom dersi işlenirken kardeşinin anlatımının kendisine ABD’nin kapısını açtığını ifade ederek, şöyle devam etti, “Bunun üzerine öğretmen idareye haber veriyor, konu valiye kadar gidiyor. ABD mühendisleri geliyor ve tepkili motorları soruyorlar, kardeşim de izah ediyor. ‘Bunda bir fevkaladelik var’ diyorlar. Vali bey eski TBMM Başkanı Refik Koraltan’a bir mektupla gönderdi. Koraltan durumu dönemin Başbakanı Adnan Menderes’e anlatıyor. Menderes de kardeşimi çağırdı. Dolmabahçe Sarayında Koraltan, bakanlar ve Menderes vardı. Koraltan ‘Bahsettiğim çocuk bu’ dedi. ‘Yüksek zekalı çocuklar fonu’ndan ABD’ye gönderelim dediler. 1959’da New York’a gönderdiler. ABD’liler teste tabi tutup Colombia Üniversitesine kaydettiler. ” Kardeşinin, ABD’de Houston’da bir nükleer araştırma merkezinde çalıştığını ifade eden Abit Mavruk, “Hidrojen bombasını icat eden bilim adamı da vardı. Nükleer silahların parçalarını üreten fabrikalarda çalıştı. ’Atom bataryası’ geliştirdiklerinden bahsetmişti. Füzeler uzaya çıktığında patlıyordu, bunun sebepleri ve çareleri üzerine çalışmıştı” dedi.

Radarsız uzaya atılan roketi geliştirdi

İrfan Mavruk’un, ABD’de İspanyol kökenli bir bayanla evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu kaydeden Abit Mavruk, “Mutlu bir aile yaşamı sürdü. Önceki sene emekli olmuştu ve New York’ta yaşıyordu” diye konuştu. Mavruk, ABD’ye gittikten sonra 16 Şubat 1965 tarihli gazetelerde hakkındageniş haberler yer aldı. Türkiye’deki gazeteler, “Amerikalıların üstüne titrediği harika çocuk. İrfan Mavruk” ve “Hakkında özel kanun çıktı, gizli polis de onu koruyor” şeklinde başlıklarla verdikleri haberlerde, “25 yaşındaki bir Türk genci feza ilmine ışık tutuyor. İrfan Mavruk tarafından yapılan ve radarsız olarak uzaya fırlatılan roket büyük bir başarı sağladı” yazdılar.