’Sır çanta’ ortaya çıktı ajandası yok

Susurluk’taki kazada ölen Abdullah Çatlı’nın, o günden beri "sır" olan çantasının, Sami Hoştan’da olduğunu, Meral Çatlı’yla görüştükten sonra ağabeyi Nihat Aydoğan da doğruladı.



Çatlı’nın bütün ilişkilerini ve yaşadıklarını yazdığı günlüklere ise bugüne kadar ulaşılamadı.

Kaza günü ajandanın Çatlı’nın yanında olup olmadığı belirlenemedi. Susurluk kazasından sonra Sami Hoştan’ın olay yerine ilk giden kişilerden birisi olduğunu doğrulayan yetkililer, çantanın savcılıkta olması gerekirken, Hoştan’ın eline nasıl geçtiğinin bilinmediğini söylediler.





Kayınbiraderi Nihat Aydoğan ile Çatlı’nın kardeşi Zeki Çatlı, Haluk Kırcı’nın da gündeme getirdiği "günlük" konusunun doğru olduğunu belirttiler. Çatlı’nın bütün ilişkilerini, bağlantılarını, istihbarat notlarını günlüğe yazdığını kaydeden yakınları, olay günü çantada ajandasının olup olmadığını bilmediklerini bildirdiler. Nihat Aydoğan, aileye teslim edilen eşyaların tamamının da Çatlı’ya ait olmadığı görüşünde olduğunu bildirdi.



Eski Milletvekili Sedat Bucak’ın, Susurluk davasında, mahkemeye sunduğu belgeler arasında Çatlı’nın telefon numaralarını yazdığı defterin fotokopileri de yer almıştı. Çatlı’nın telefon defterinin de Bucak’ın eline nasıl geçtiği konusundaki sorulara da çelişkili cevaplar veriliyor. Bazıları, defterin araçta yapılan aramada bulunduğunu öne sürerken, bazıları defterin ailesinden alındığını iddia ettiler.



Aileye teslim edilen eşya



Çatlı’nın ’şahsi eşyası’ olduğu gerekçesiyle 12 Aralık 1996’da Cumhuriyet Savcısı tarafından ailesine teslim edilenler şöyle:



1-Bir adet Nike marka spor çantası.



2- Nike marka çanta içinde 5 adet şort, bir adet kısa Asic yazılı eşofman takımı.



3-Bir adet gri mavi, çizgili mavi yakalı kazak, iki çift çorap.



4-Beyaz naylon poşet içinde 2 adet çift kirli atlet, şort, kemer.



5-Bir adet kahverengi deri mont.



6-Bir adet Vakko marka açık sarı ceket, kırmızı siyahlı kravat, gri gömlek, sarı-mavi çizgili gömlek, kahverangi deri kemeri, açık yeşil pantolon.



7-Bir adet gri kareli çizgili ceket, içinde Pierre Cardin beyaz gömlek.



8-Gri kılıf içinde sarı spor yaka yün kazak, sarı spor yaka ince yün kazak, bir adet koyu yeşil kumaş pantolon.



9-Bir çift kullanılmış kahverenkli Fantelli marka ayakkabı.



10- Beyaz renkli 3 adet külot.



11- Bir adet kenarları taşlı kol saati. Piyasa değeri 28 milyon 500 bin lira. Saatin 18 ayar altın 63.15 gram kordonu 62 milyon 400 bin lira değerinde.



12- 44 bin 500 lira, 3 bin 50 dolar, 305 mark.





