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Spor

Sir Alex Ferguson futboldan emekli oldu!

Manchester United’da 26. yılını deviren Alex Ferguson, görevi bırakacağını resmen açıkladı

08 Mayıs 2013 14:33

M.United, Alex Ferguson'un sezon sonu görevi bırakacağını resmen açıkladı.
 
1986 yılında Manchester United’ın başına gelen Alex Ferguson, bu görevde bulunduğu 26 yılda takımına 38 farklı kupa kazandırdı.

Aralarında 13 Lig Şampiyonluğu, 5 İngiltere Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi Kupası (1999, 2008) bulunuyor.

Ferguson 19 Aralık 2010'da United'ı en uzun süre çalıştıran teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

 

MANU kariyeri

 

Premier Lig: (12) 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010-11, 2012-13

FA Kupası: (5) 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04

Community Shield: (8) 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008

UEFA Şampiyonlar Ligi: (2) 1998-1999, 2007-2008

Avrupa Kupa Galipleri Kupası: (1) 1990-1991

Kıtalararası Kupa: (2) 1999,2008

UEFA Süper Kupa: (1) 1992

UEFA Yılın Teknik Direktörü: (2) 2007, 2008

Premier Lig Yılın Teknik Direktörü: (6) 1993-1994,1995-1996,1996-1997,1998-1999,1999-2000,2002-2003,2006-2007,2007-2008,2008-2009

 

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