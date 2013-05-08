Sir Alex Ferguson futboldan emekli oldu!

M.United, Alex Ferguson'un sezon sonu görevi bırakacağını resmen açıkladı.
1986 yılında Manchester United’ın başına gelen Alex Ferguson, bu görevde bulunduğu 26 yılda takımına 38 farklı kupa kazandırdı.
Aralarında 13 Lig Şampiyonluğu, 5 İngiltere Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi Kupası (1999, 2008) bulunuyor.
Ferguson 19 Aralık 2010'da United'ı en uzun süre çalıştıran teknik direktör olarak tarihe geçmişti.
MANU kariyeri
Premier Lig: (12) 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010-11, 2012-13
FA Kupası: (5) 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04
Community Shield: (8) 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008
UEFA Şampiyonlar Ligi: (2) 1998-1999, 2007-2008
Avrupa Kupa Galipleri Kupası: (1) 1990-1991
Kıtalararası Kupa: (2) 1999,2008
UEFA Süper Kupa: (1) 1992
UEFA Yılın Teknik Direktörü: (2) 2007, 2008
Premier Lig Yılın Teknik Direktörü: (6) 1993-1994,1995-1996,1996-1997,1998-1999,1999-2000,2002-2003,2006-2007,2007-2008,2008-2009