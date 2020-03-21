Sipariş yağmuruna yetişemeyen Amazon market alışverişlerinin bir kısmını askıya aldı

Amazon küresel Koronavirüs salgını sırasında siparişlerde büyük artış kaydetmesinin ardından ABD'deki Prime Pantry (Amazon'un temel ev ihtiyaçlarını temin eden servisi, ed.n.) siparişlerini durdurdu.

Amazon Prime internet sitesi aracılığıyla bozulabilir olmayan market ve temel tüketim ürünleri sunan servis, müşteriler karantina siparişleri ve piyasa kıtlığı esnasında stoklama yaptığı için satışlarda keskin bir artış gözlemledi.

İnternet sitesinde yer alan bir uyarıda "Pantry, yüksek sipariş miktarları nedeniyle şu anda yeni siparişleri kabul etmiyor. Bu 'Pantry'den Gönderilen ve Satılan' olarak listelenen ögelerin sepetinize eklenemeyeceği anlamına gelir. Bu sıkıntıdan dolayı özür dileriz. Bu ögeleri mümkün olan en kısa sürede tekrar stoklarımıza almak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Amazon hala Whole Foods da dahil olmak üzere diğer satış noktalarında temel ev ürünlerini satmaya devam ediyor fakat "yüksek talep nedeniyle diğer mağazaların stoklarının ve teslimatının sınırlı olabileceği" konusunda uyarıyor.

Şirket, Prime Pantry hizmetinin ne zaman tekrar açılacağını belirtmedi.