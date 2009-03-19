Sipariş kardeşin iliğiyle kurtuldu

Samsun Atakum’da yaşayan Tüzen çiftinin yedi yaşındaki kızları Beyza’ya üç aylıkken ’Akdeniz Anemisi’ teşhisi konuldu.



Ancak Beyza’yı kurtaracak uygun ilik ailede bulunamadı. Doktorlar, çifte son çare olarak yeni bir çocuk sahibi olmalarını tavsiye etti. Bunun üzerine anne Emine Tüzen iki buçuk yıl önce Melek Sude’yi dünyaya getirdi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Saadettin- Vasfi Baysal Kök Hücre Nakil Merkezi’nde 20 gün önce yapılan operasyonla Melek Sude’den alınan kök hücreler, Beyza’ya nakledildi. Anne Emine Tüzen, "Melek Sude sayesinde kızım hayata döndü. Dünyaya gelen Meleğim hem bize hem ablasına hayat verdi" dedi.

