-Sion'a FIFA darbesi BERN (A.A) - 30.12.2011 - İsviçre Futbol Federasyonu, FIFA ile mahkemelik olan Sion kulübünün 36 puanının silinmesine karar verdi. Kararda, Sion'un, oynama izni bulunmayan futbolcuları, İsviçre Ligi'ndeki bazı maçlarda kadroya aldığı gerekçesiyle bu cezanın verildiği belirtildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), iki hafta önce İsviçre'ye, Sion davasını 13 Ocak'a kadar çözmemesi halinde üyeliğinin askıya alınacağı uyarısında bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında, İsviçre'ye davayı 13 Ocak 2012'ye kadar çözmesi için süre tanındığı, ''Süre bittiğinde davanın çözülmemiş olması halinde, İsviçre Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin 14 Ocak'tan itibaren otomatik olarak askıya alınacağı'' ifade edilmişti. Sion, federasyonun aldığı karar sonunda, ligde eksi 5 puanla son sıraya geriledi. İsviçre Birinci Futbol Ligi'nin 18. haftasını 31 puanla 3. sırada tamamlayan Sion, bu karar sonrasında eksi 5 puana inerek, lig sonuncusu Lozan Sports'un 16 puan gerisine düştü. FIFA, İsviçre'ye bu uyarıyı, karmaşık bir yasal mesele haline gelen, Sion'un UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesi davasıyla ilgili olarak yapmıştı. FIFA, Sion'a 2008'de yaptığı bir transferin usulsüz olması nedeniyle transfer yasağı getirmiş, kulüp yasak devam ederken geçen yaz 6 oyuncu transfer etmişti. Bu 6 futbolcu, Valais'deki yerel mahkemeye başvurmuş, mahkeme bu oyuncuların Sion'da oynamasında sorun olmadığına karar vermiş, Sion, bu oyuncuları İsviçre Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki bazı maçlarda oynatmıştı. UEFA, Sion'u bu 6 oyuncuyu oynattığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'nden men etmişti. Bunun üzerine Sion, Martigny'deki yerel mahkemeye başvurmuş, mahkeme UEFA'nın haksız olduğuna ve takımın tekrar UEFA Avrupa Ligi'ne alınması yönünde karar vermişti. Bu arada İsviçre'deki üst mahkeme ise Valais mahkemesinin kararını bozmuş, UEFA'yı haklı bulmuştu. Davanın taşındığı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi de (CAS), iki gün önce UEFA'nın haklı bulunduğunu açıklamış ve Sion Kulübü'nün UEFA Avrupa Ligi'ne tekrar dahil edilmesi yönündeki talebini reddetmişti. İsviçre'ye davayı çözmesi için yaklaşık 1 ay süre veren FIFA, Sion'un bu 6 futbolcuyu oynattığı tüm lig maçlarında 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesini istemişti. FIFA'nın açıklamasında, ''Sion'un, yasak uygulanırken transfer ettiği futbolcuları oynattığı maçlarda hükmen yenik sayılması gerekmektedir'' denilmişti.