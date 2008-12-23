Sinüzitle soğuk algınlığını karıştırmayın

Soğuk alınlığı çocuklarda en sık görülen sorunların başında geliyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nuran Salman soğuk algınlığı hakkında merak edilenleri anlatıyor.



1. Soğuk algınlığı nedir?



En sık görülen üst solunum yolları, viral enfeksiyonlardır. Hafif seyirli olan ve kendi kendine iyileşebilen soğuk algınlığı, dünyada en çok iş ve okul devamsızlığına yol açan hastalıktır. Halk arasında üşütme veya nezle olarak bilinir. Başlıca etkenleri rinovirus, respiratuar sinsisyal virus, koronavirus, parçınfluenza ve adenovirustür. Bebek ve çocuklarda daha sık görülür, yaş ilerledikçe seyrekleşir.



2. Belirtileri nelerdir?



İlk şikâyet ağrılı veya kaşıntılı boğazdır; bunu burnun tıkanması ve burun akıntısı izler. Öksürük gelişebilir; bu bulgu burun akıntısının azalmaya başladığı dördüncü veya beşinci gün şiddetlenir. Çoğu şikâyetler bir haftada kaybolur. Tedavi edilmediği bazı durumlarda daha ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir (zatürre vb).



3. Soğuk algınlığı hangi hastalıklar ile karışabilir?



Soğuk algınlığı; alerjik nezle ve sinüzit ile karışabilir. Alerjik nezlede burun akıntısı ve tıkanıklık dışında hapşırma ve burun kaşıntısı da vardır. Şikâyetler sabah saatlerinde daha fazladır. Sinüzit çocuklarda 10 günden uzun süren burun akıntısı ve öksürük ile seyredebilir.

