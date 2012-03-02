Sinop'u da 'kanal projesi'yle bölüp ada yapacaklar...

T24 - Sinop Valisi Ahmet Cengiz, kenti cazibe merkezi haline getirmek için adaya dönüştüreceklerini söyledi. Vali Cengiz, "Bunun için önce bilimsel çalışma yapılacak, ardından da proje hayata geçirilecek. Böylece Sinop’u hem Türkiye’de hem de dünyada cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için açıkladığı ve kamuoyunda ’çılgın proje’ olarak bilinen ’Kanal İstanbul’un benzeri Sinop için de gündeme geldi. Karadeniz’in gözde tatil yöresi olan ve son dönemlerde nükleer ve termik santrallerin yapılması konusuyla gündeme gelen Sinop’un, şimdi de ’Kanal İstanbul’ benzeri bir projeyle ikiye bölünüp, ada kenti haline getirilmesi günün konusu oldu. 203 bin nüfuslu 5 bin 862 kilometrekare yüzölçüme sahip ve bir yarımada olan Sinop’un adaya dönüştürülmesi fikri kentte de heyecan yarattı.



Kent ikiye ayrılacak



Sinop Valiliği bu konuyla ilgili çalışma başlattı. Kentin tarihi çok eskilere dayanan, içinde sayısız tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıyı barındıran ve Karadeniz’de önemli bir kent olduğunu belirten Vali Ahmet Cengiz şunları söyledi:

"Yarımada olan Sinop’u en dar bölüm noktasından, bilimadamlarının değerlendirmesi sonucu en uygun yerinden bir kanalla ya da tünelle adaya dönüştürmek istiyoruz. Ada kentine dönüştürülmesi turizm açısından da önemli. Sinop’u Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmamız lazım. Sinop’ta bu potansiyel var. Tarihi, kültürü ve tabiatıyla ilgi çeken kentin kendine ait özgün bir yapısıyla dikkatleri üzerimize çekmemiz lazım. Bunun için önce bilimsel çalışma yapılacak ardından da proje hayata geçirilecek."



'Sinop turizmde bir marka'



Sinop’un turizmde bir marka olduğunu kaydeden Vali Ahmet Cengiz, "Kentin pazarlanabilir maddi ve kültürel varlıklarını ortaya dökmek gerekiyor. Bunlardan birisi de bu projenin hayata geçirilmesidir" dedi. Vali Cengiz, Sinop’un her zaman bir turizm potansiyeli olduğunu da dile getirerek, bu projenin bu önemi daha da artıracağına vurgu yaptı. Kentin ikiye ayrılması ile denizin birleştirilmesinin, hem ekonomik açıdan hem de gemilerin diğer tarafa kestirmeden gitmesi için rantabl olacağınıda söyledi.



Bilim insanları belirleyecek



Kentin neresinden ayrılıp adaya dönüştürüleceği, yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda belli olacak. Vali Ahmet Cengiz bu bölümün yarımada olan kentin en ince noktasından kanalla yada tünelle geçileceğini ifade etti. Buna göre kentin adaya dönüştürülmesi beklenen bölümün uzunluğunun ise ekonomik açından da değerlendirilip en kısa noktasından yapılması ve bunun da yaklaşık 1 kilometre civarında olmasının düşünüldüğü kaydedildi.



Cazibesi artacak turizm yatırımları gelecek



Bu arada kentin yarımadaya dönüştürülmesi halinde turizm yatırımlarının da artacağı ifade edildi. Yarımada kısmında yaşayan halkın, diğer kara parçasıyla bağlantısının feribot ve vapurlarla sağlanacağı, yerleşim yerlerinin de cazibesinin artacağı belirtildi.

Vali Ahmet Cengiz tüm bu konuların netlik kazanmadığını ancak tartışmaya açık olduğunu, yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda kent nüfusunun ne kadarının ne tarafta kalacağının o zaman belli olacağını vurguladı.



TSO Başkanı Derici: Gerçekleşmesi zor



Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Derici ise bu projenin gerçekleşmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Erol Derici, düşüncenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Nostaljik bir proje olur. Sinop’a çok katkısı olmaz diye düşünüyorum. Böyle bir ada şekline dönüştürüldüğünde yapılan masrafın çok altında bir getirisi olur" dedi.