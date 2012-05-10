Sinop'ta yapılması planlanan nükleere Toshiba da talip oldu

Sanayi Bakanı Ergün, Toshiba'nın, Sinop'ta yapılacak nükleer santral yatırımında yer almaları konusunda istekli olduğunu belirterek, ''Toshiba nükleer santralin inşaat, işletme ve yatırımı konusunda yerli ortağının da olmasını istiyor'' dedi.



Japonya'nın Tokyo kentinde temaslarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, temaslarının ikinci gününde, Japonya'nın dev firmalarının üye olduğu en büyük iş federasyonu olan Keidanren üyeleriyle sabah kahvaltıda buluştu. Bakan Ergün, Japon CEO'lara Türkiye'deki yeni teşvik sistemini ve Türkiye'deki son ekonomik durumu anlatarak, Japon CEO'lardan Türkiye'ye yatırım konusunda ''geç kalmayın'', ''Kararınızı bir an önce verin'' mesajı verdi.

Temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, Fujitsu'nun da Fatih Projesi ile yakından ilgilendiğini, Japon firmalarının Fatih Projesine ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, ancak Fujitsu'nun Fatih Projesi için çok istekli olduğunu anlattı.

Enerji alt yapı şirketi Chiyoda CEO'su Yoichi Kannada'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Ergün, Akdeniz'de bu çalışmaların yeni başladığını, Karadeniz'de devam ettiğini belirtti.

Bakan Ergün, bu konuda Chiyoda şirketine Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ile görüşmeleri gerektiğini aktardığını, kendilerinin de bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

TPAO'nun sadece Karadeniz ve Akdeniz'deki arama çalışmalarında değil, başka ülkelerde petrol ve gaz arama sahaları oluşturduğunu ifade eden Ergün, gerekirse TPAO ile Chiyoda'nın üçüncü ülkelerde birlikte hareket edebileceğini anlattığını aktardı.

Ergün, Türkiye'nin Japonya'daki firmalara yakın ilgi göstermesi ve Japon firmaları yakın markaj içine alması gerektiğini dile getirerek, Japon firmaların Türkiye'nin potansiyelinden haberdar olmadıklarını söyledi.

Japonya'nın kaçak ve orta boy işletmeleri ile daha yakından ilgilenilmesi gerektiğine değinen Ergün, bu firmaların dışarıya açılma konusunda daha çekingen olduklarını dile getirdi.

Bakan Ergün, Japonya otomotiv yan sanayicileri derneği yöneticileriyle de bir görüşme yaptı. Ergün, Japon firmalarının yan sanayi olarak büyük partner olmadan da Türkiye'de tek başına yatırım yapabileceklerini söyledi. Ergün, Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın Türk ve Japon firmalarını bir araya getirerek işbirliği konusunda aracılık edeceğini belirtti.

Ergün Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yukio Edano ile görüşmede Marmaray'ın 2013 yılında tamamlanması konusunda Japon firmalarının motive edilmesini isterken, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın da bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Ergün, ''Japonya pazarı gün geçtikçe daralıyor, onlar da farkında. Dışarıya açılmaları gerektiğini biliyorlar. Bu anlamda KOSGEB görev üstlenebilir'' dedi.

Japonya'da işbirliğinin ağır ve yavaş işlediğini, bürokrasinin fazla olduğunu, bunu hızlandırmak gerektiğini ifade eden Ergün, ''Buradaki temaslarımızda büyük Japon firmalarının psikolojisini gördük. Birlikte yeni istikamet belirleyeceğiz'' diye konuştu.



'Toshiba, Türk ortakla nükleere geliyor'



Bakan Ergün, Toshiba Üst Yönetici (CEO) Norio Sasaki, firmalarının nükleer enerji konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Toshiba'nın, Sinop'ta yapılacak nükleer santral yatırımında yer almaları konusunda istekli olduğunu belirten Ergün, ''Toshiba nükleer santralin inşaat, işletme ve yatırımı konusunda yerli ortağının da olmasını istiyor. Bu konuda görüşmeleri var. Yakın zamanda sonuç almayı planlıyorlar. Alt yüklenici olarak Türk KOBİ'lerin de görev almasının doğru olacağını düşünüyorlar. Nükleer enerji konusunda en kısa sürede partnerlerini belirleyip somut adımlar atacaklar'' diye konuştu.

Bakan Ergün, Toshiba'nın gelecek dönemde Hindistan'dan öte bölgede genişleme düşünceleri olduğunu ifade ederek, Toshiba'nın Arap Baharı nedeniyle Türkiye'yi daha yakından incelemeye aldıklarını kaydetti.

Ergün ise Toshiba'nın Türkiye'de hiç yatırımı bulunmadığını, nükleer enerji dışındaki alanlarda da yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti. Ergün, Toshiba'nın yatırımlarının yüzde 58'inin Japonya dışında olduğunu, bunu yüzde 62'ye çıkarmayı hedeflediğini vurgulayarak, bu yatırımı Türkiye'de yapmasını istedi.

Nihat Ergün, karbon elyaf ve fiber optik üreticisi Toray'ın da yeni yatırımlar için İstanbul'da ofis açma kararı aldığını belirtti.

Uçak üretiminden otomotiv sanayine kadar yaygın olarak kullanılmaya başlanan karbon elyaf üretiminde Toray'a Türkiye'de Aksa Akrilik ile ortak çalışmalarını önerdiğini belirterek, iki firma arasında bu konuda bir çalışmanın yapılabileceğini belirtti.