Sinop’ta öğretmenlere polis müdahale etti, bir kişi gaz kapsülüyle vuruldu

Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağla öğretmenler öğretmenler başta müdür atamalarını, ücretleri ve yaşadıkların sıkıntıları dile getirmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin eğitim emekçisinin iş bıraktığı grevde, eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim talebi dile getirildi. Eylemlerde, IŞİD'in Kobenê'ye yönelik saldırıları da kınandı. Anadolu Eğitim Sen ve Aktif Eğitim Sen de yaptıkları eylemlerle destek verdi. Ancak bazi illerdeki eylemlerde gerginlik çıktı.

Sinop'ta yapılan eyleme polis müdahale etti. Bir öğretmen başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralandı. Yaralı öğretmen Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de de Türk Eğitim-Sen'in "iş bırakma eylemi" kapsamında yapılan yürüyüşte, gruba laf attığı iddia edilen engelli bir vatandaş darp edildi.

Sinop

CNN Türk’te yer alan habere göre, Sinop'ta derslere girmeyen bir grup öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüyüp, Valilik binası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Polis gruba izin vermeyince tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine polis gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bir kadın eylemci bu sırada polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Eğitimci Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir

Eskişehir'de Türk Eğitim-Sen'in "iş bırakma eylemi" kapsamında yapılan yürüyüşte, gruba laf attığı iddia edilen engelli bir vatandaş darp edildi.

Türk Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri sendikanın "24 Eylül iş bırakma eylemi" kapsamında Atatürk Caddesi'nden yürüyüşe başladı. Grup İki Eylül Caddesi'ne geldiğinde Esnaf Sarayı önünde oturan fiziksel engelli bir vatandaş, üyelere hitaben "Size rahat batıyor" dedi.

Bunun üzerine bazı grup üyeleri ve vatandaş arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedede engelli vatandaş, gruptakiler tarafından darp edildi.

Gerginlik, diğer grup üyelerinin araya girmesiyle sona erdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Daha sonra Hamamyolu Caddesi'ndeki Saatli Parka gelen sendika üyeleri burada basın açıklaması yaptı.

Türk Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, bugün Türkiye genelinde sendikacılığın evrensel asgari standartlarını karakterinde taşıyan bütün sendikaların da desteğiyle iş bıraktıklarını söyledi.

Eğitim çalışanlarının toplumda giderek itibar kaybettiğini dile getiren Urfalı, şunları kaydetti:

"Özellikle öğrencilerin kendilerine rol model aldığı öğretmenlerimiz artık bakanlığın yanlış politikalarından değersizleştirilmekte ve etkisizleştirilmektedir. Sendikamızın bu eylemi bir uyarı niteliğindedir. Bu ülkeyi yönetenler aklını başına almalıdır. Aksi takdirde bu eylemlerimiz son bulmayacak sürekli eylemlilik süreci başlatılacaktır."

Konuşmanın ardından "Andımız"ı okuyan grup, dağıldı.