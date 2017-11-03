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Sinop'ta 'Belediye deniz çöp döktü' iddiası

Hakan AKGÜN/SİNOP, (DHA)- SİNOP kent merkezi yakınlarındaki Çukurbağ mevkiinden denize doğru dökülen çöpler, kentte tartışmaya neden oldu

03 Kasım 2017 20:42

Hakan AKGÜN/SİNOP, (DHA)- SİNOP kent merkezi yakınlarındaki Çukurbağ mevkiinden denize doğru dökülen çöpler, kentte tartışmaya neden oldu.
Sinop kent merkezine 500 metre uzaklıktaki Çukurbağ mevkiinden denize doğru atılan çöpler tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Valilik açıklama yapmazken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 181\'inci maddesi olan \'Çevrenin kasten kirletilmesi\'ne göre idari para cezası uygulayacağı ve suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Belediye ekipleri ise tepkilerin artması üzerine çöplerin kaldırılması için çalışma başlattı.
Çöpleri belediye ekiplerinin döktüğü şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sinop Belediye Başkanı CHP\'li Baki Ergül, \"Ben bununla ilgili 6 Kasım Pazartesi günü basın toplantısı düzeleyeceğim. Ben şu an Ankara\'dayım. Bizim merkeze 15 kilometre uzaklıkta ruhsatlı istasyonumuz var. Biz o alanı yakıt tasarufu yapmak için çok nadir olarak kullanıyoruz. Bizim kendi tesisimiz varken belediye neden denize çöp döksün?\" dedi.

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