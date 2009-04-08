Sinop'ta 4 köy muhtarsız kaldı

Sinop'un Gerze İlçesi'nde yerel seçimlerde muhtar seçilen 2 muhtarın ölmesi, ikisinin de sabıkalı çıkması üzerine 4 köy muhtarsız kaldı.



Geçen 29 Mart yerel seçimlerinde Tatlıcak Köyü'nde muhtar seçilen Yaşar Ekşi (45) ile Akgüney Köyü'nün muhtarı Ali Demir (60), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Boyalıca Köyü'nün muhtarı Nizamettin Çilesiz (35) ile Tokuşlar Köyü Muhtarı Önder Kesici'nin (42) de esrar satmak suçundan sabıkalarının bulunması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbataları verilmedi.



Bu köylerde 7 Haziran 2009 tarihinde yeniden muhtarlık seçimi yapılacak.