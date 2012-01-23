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Politika

Sinop müftülüğünden gülümseten proje

Sinop Müftülüğü, ilginç bir projeye imza attı. İl Müftüsü Yalçın Topçu’nun talimatıyla 26 müftülük

23 Ocak 2012 02:00

T24 - Sinop Müftülüğü, ilginç bir projeye imza attı. İl Müftüsü Yalçın Topçu’nun talimatıyla 26 müftülük personeli, fotoğraf stüdyosunda gülümseyerek fotoğraflarını çektirerek, görevli oldukları birimlerin kapısına astı.

İl Müftüsü Yalçın Topçu, tüm personelin gülümseyen fotoğraflarını çektirerek odalarının kapısına astırdı. Uygulamayla birlikte müftülüğe işi düşen vatandaşlar daha birimlerin kapısından içeri girmeden personelin gülümseyen fotoğrafıyla karşılaşıyor. Bu projeyle ’Asık suratlı devlet memuru’ zihniyetinin yerine artık kurumlarda güler yüzlü hizmet amaçlandığını belirten Müftü Yalçın Topçu, güler yüzün sadaka olduğunu belirterek, uygulamanın Müftülüğe gelen vatandaşlardan ve din görevlilerinden büyük ilgi gördüğünü söyledi. 

Müftü gelir güldür güldürTopçu, "Müftülüğümüz tarafından gerek vatandaşlarımızı, gerek dairede çalışan memur arkadaşlarımızı, gerekse müftülüğümüze gelen din görevlisi arkadaşlarımızı bir tebessüm havasına taşımak adına her oda kapısına o odada görev yapan arkadaşlarımızın güler yüzlü vesikalık fotoğraflarını koyduk. Hz. Peygamberimiz ’Güzel söz sadakadır, Allah’ın kullarına selam vermeniz sadakadır, Kardeşinizin yüzüne tebessüm etmeniz sadakadır’ buyurmuşlardır. Güler yüz peygamber efendimizin dediği üzere sadakadır. Biz güler yüzü oda kapılarımıza astığımız fotoğrafta olduğu gibi günlük hayatımıza ve çalışmalarımıza taşımayı amaçladık" diye konuştu.


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