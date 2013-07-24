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Sinop Cezaevinde dövme isyanı

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gizlice sokulan dövme cihazına el koyan gardiyanlara tepki gösteren mahkumların yatakları ateşe vermesi sonucu 2 mahkum dumandan etkilendi

24 Temmuz 2013 00:13

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gizlice sokulan dövme cihazına el koyan gardiyanlara tepki gösteren mahkumların yatakları ateşe vermesi sonucu 2 mahkum dumandan etkilendi.

Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger,  cezaevinde yapılan sabah sayımında gardiyanların bir koğuşta bulunan dövme cihazına el koyduğunu söyledi.

Köşger, bu duruma tepki gösteren mahkumların sayılarını bildirmeyerek kapı arkasını ranzayla kapattığını, yatakları ateşe verdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 2 mahkum ise Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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