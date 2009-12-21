Sinn Fein lideri 'taciz geçmişini' anlattı

T24 - İrlanda'da Sinn Fein Partisi lideri Garry Adams, "babasının aile üyelerine duygusal, fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğunu" açıkladı.



"Kendi kızına tacizde bulunduğu" suçlamasıyla karşı karşıya olan erkek kardeşi Liam Adams'ın adalete teslim olmasını isteyen Garry Adams, dün (21 Aralık 2009) akşam İrlanda Devlet televizyonu RTE'ye ailesinin "taciz geçmişini" anlattı.



Babasının, kardeşlerinden bazılarına tacizde bulunduğundan 50 yaşına kadar haberdar olmadığını belirten Adams, bu iddiaları ısrarla reddeden babasının 6 yıl önce "yalnız bir adam olarak" öldüğünü söyledi.



"Cenazede babamın tabuta sarılı bayrağı lekelediğini düşündüm" diyen Adams, bu mesele yüzünden ailece çok zor zamanlar geçirdiklerini, tacize maruz kalan aile üyelerinin polisle bağlantı kurmak istememesinin, olayın şu ana kadar gizli kalmasına neden olduğunu ifade etti.



Garry Adams, "Belki de kişisel inisiyatifimi kullanıp bu konuyla daha fazla ilgilenmeliydim, ama tacize maruz kalanlar artık yetişkin. Yasal sürece başvurup başvurmamak onların kararı" diye konuştu.



Garry Adams'ın kardeşi Liam Adams, kendi kızı Aine Tyrell'a küçükken tacizde bulunmakla suçlanıyor.



Oğlu Gerry'ye siyasi hayatında destek olduğu bilinen baba Gerry Adams'ın IRA'nın bir eylemi sırasında Belfast'ta bir polisi ayağından vurduğu için 8 yıl hapis cezası aldığı, ancak Sinn Fein-IRA hareketinde ön saflarda fazla yer almadığı belirtiliyor.

