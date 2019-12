Sınırları yıktılar

204 ülkeden 11 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği 29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Phelps, havuzda 7 dünya rekoru ile 8 altın madalya alıp tarihe geçti. Pistte ise Bolt, 100, 200 ve 4X100’de dünya rekorlarıyla 3 altın alıp bir ilki gerçekleştirdi.



2008’de dünyada spor severlerin gözünün üzerine odaklandığı iki önemli organizasyon gerçekleşti; Avrupa Futbol Şampiyonası ile 29. Yaz Olimpiyat Oyunları. Ve dünyada milyarlarca insan iki ismi konuştu; ABD’li yüzücü Michael Phelps ile Jamaikalı atlet Usain Bolt. Bu iki sporcu hem Pekin’in ev sahipliği yaptığı 29. Yaz Olimpiyat Oyunları’na hem de dünya spor tarihine adlarını yazdırdılar.



Çin’in bir rekor olan 43 milyar dolar harcadığı olimpiyat organizasyonu, komünist Uzakdoğu ülkesinin tam bir teknolojik ve sportif şovuna sahne oldu. 51 altın, 21 gümüş, 28 bronz olmak üzere 100 madalya kazanan Çin, daha önce katıldığı 11 olimpiyatta elde ettiği 286 (112 altın, 96 gümüş, 78 bronz) madalyanın üçte birinden fazlasını evindeki organizasyonda aldı. Madalya sıralamasında ilk sıradaki Çin’i 36 altın, 38 gümüş, 36 bronzla ABD izledi.



8-24 Ağustos tarihleri arasındaki olimpiyatta 23 yaşındaki Michael Phelps havuzda 7 dünya rekoruyla 8 altın madalya kazanarak, Mark Spitz’in 1972’deki 7 altın madalyalık bir olimpiyatta en çok altın madalya kazanma rekorunu kırdı. Atina 2004’ten de 6 altın, 2 bronz madalyası olan Phelps, böylece olimpiyat tarihinde en çok madalya kazanan erkek sporcu unvanını da aldı.



Madalya avcıları



Havuzda Phelps mucizeler yaratırken, atletizm pistinde de Bolt fırtınası esti. 22 yaşındaki Bolt, 100 metrede 9.69, 200 metrede 19.30’la dünya rekorlarını kırarken, 4x100 metre bayrak yarışında da Jamaika takımının 37.10’la dünya rekoruna imza atmasına katkıda bulunarak 3 altın madalya birden kazandı. 3 rekorla 3 altın madalya kazanarak daha önce kimsenin gösteremediği bir başarıyı gerçekleştiren Bolt, 100 ve 200 metre finallerinin son metrelerinde yaptığı sevinç gösteriler nedeniyle rakipleriyle dalga geçtiği düşüncesiyle eleştirilerin hedefi oldu.



204 ülkeden 11.249 sporcunun katıldığı oyunlarda Bolt gibi 3 altın madalya kazanan diğer sporcular ise Avustralyalı yüzücü Stephanie Rice, İngiliz bisikletçi Chris Hoy, Çinli artistik cimnastikçi Kai Zou oldular. 43 dünya ve yüzlerce farklı rekorun kırıldığı oyunların öncesi ve sonrası da dahil 39 sporcu dopingli çıktı.



Oyunlar sırasında Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan savaşa rağmen atıcılıkta madalya kazanan Rus Natalia Paderina ile Gürcü Nino Salukvadze’nin kürsüde öpüşmesi ve sergilediği tablo ise dünyaya örnek oldu.



Rüya gibiydiler



NBA’in yıldızlarından kurulu ve Dream Team (Rüya Takım) olarak adlandırılan ABD Basketbol Milli Takımı, Pekin 2008’de uzun bir aradan sonra yeniden şampiyonluk kürsüsüne çıktı. 2002 ve 2006 Dünya Şampiyonası ile Atina 2004 Olimpiyatı’nda hayal kırıklığı yaşayan Dream Team, Pekin’de grupta yendiği İspanya’ya finalde de üstünlük sağlayıp şampiyon oldu. NBA’de New Orleans’taki 57. All Star maçında Doğu, Batı’yı 134-128 yenerek 35. galibiyetini alırken, Doğu’da LeBron James de 2. kez bir All Star maçında "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi. NBA’de 62. sezonunun şampiyonluğunu LA Lakers’a 4-2 üstünlük sağlayan Boston Celtics, 22 yıl aradan sonra 17. kez kazandı. Boston’dan Paul Pierce MVP unvanını aldı. NCAA şampiyonluğuna, Kansas Üniversitesi 3. kez ulaştı.



FIBA Bayanlar Avrupa Kupası’nı İtalyan Beretta Famila Schio, Avrupa Ligi’ni Rusya’dan S.Moskova Region kazandı. FIBA All Star maçında Avrupa Karması, Yabancılar Karması’nı 111-86 yendi. FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda Estonya’dan Barons LMT Riga, ULEB Avrupa Ligi’nde Rusya’dan USH CSKA Moskova şampiyonluk sevinci yaşadı. ULEB Kupası’nda şampiyonluk İspanyol DKV Joventut Badalona’nın oldu.



Kriz sporu da vurdu



2008’in son aylarında dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz spor dünyasını da vurdu. Honda, Formula 1’den çekilme kararı alırken, motorsporları sponsorların aldığı önlemler nedeniyle küçülme yaşadı. Mercedes bu yıl ve gelecek yıl için motor yatırımlarını yarı yarıya azaltma düşüncesinde olduğunu belirtti. Suzuki ve Subaru, Dünya Ralli Şampiyonası’ndan çekildi. General Motors, golfçü Tiger Woods ile olan yıllık 7 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. TV yayınlarından 1 milyar dolar gelir elde eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi de (IOC) 2014 ve 2016 oyunlarının ABD’deki televizyon yayın haklarının satış işlemlerini ekonomik açıdan firmaların önlerini görebilmeleri amacıyla bu yıla erteledi.



Yılın Jackpot’u Pamela Jelimo’nun



ATLETİZMDE Jamaikalı Usain Bolt’un Pekin 2008’deki performansı yanında Kenyalı Pamela Jelimo ile Rus Yelena Isinbayeva yıla damgalarını vurdu. 18 yaşındaki Jelimo, 800 metrede altın madalyayı alarak Kenya’nın ilk kadın olimpiyat şampiyonu oldu. Golden League’de de 1 milyon dolarlık "Jackpot’un sahibi olan ve bunu gerçekleştiren ilk kadın unvanını alan Jelimo ülkesine dönüşte havaalanında izdiham yaşandı.



5 metrenin üzerinde atlayan tek kadın sporcu olarak tarihe geçen Isinbayeva ise Pekin 2008’de sırıkla atlamada 5.05 metrelik atlayışıyla kendine ait 23. dünya rekorunu geliştirerek, altın madalyaya uzandı. Rus sırıkçı, IAAF tarafından bayanlarda "Yılın Atleti" seçildi. İspanya’daki 12. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda ABD, 5’er altın ve gümüşün yanısıra 3 bronz madalyayla en başarılı ülke oldu. Lozan’daki Grand Prix’nin yüksek atlama müsabakalarında Rus atlet Ivan Ukhov’un sarhoş olarak yarıştığı belirlendi. 58 yaşındaki Brezilyalı Carlos Jose Gomes ise 39. Uluslararası New York Maratonu’nu tamamladıktan sonra hayatını kaybetti.



Hamilton’un şampiyonluğu televizyon kırdırdı



MOTORSPORLARINDA McLaren Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 59. Formula 1 dünya şampiyonu oldu. 35 yarışlık kariyerinde 207 puan toplayan ve 22 kez podyuma çıkma başarısı gösteren 23 yaşındaki Hamilton, tarihin en genç şampiyon pilotu olma unvanını elde etti. 2008’de 5 kez birinci olma başarısını gösteren Hamilton, F 1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 9. İngiliz pilot oldu. Markalar şampiyonu Ferrari’nin başkanı Luca di Montezemolo, Hamilton’un şampiyonluğuna tahammül edemeyince, televizyonunun ekranını patlattı. 59 yıllık F1 tarihinin ilk gece yarışı Singapur’da gerçekleştirilirken, yarışta Ferrari’nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa’nın anlaşmazlıkla araca takılı yakıt hortumuyla pitten çıkması hortumun kopmasına yol açarken, bir mekanikçi de ezilme tehlikesi yaşadı. 30. Lizbon-Dakar Rallisi, güvenlik sorunları nedeniyle ilk kez iptal edildi. 36. Dünya Ralli Şampiyonası’nı Citroen ekibinden Fransız Sebastien Loeb 5. kez üstüste kazanırken, markalar birinciliğini de Citroen aldı.



MATADOR ŞOVU



13. Avrupa Şampiyonası’nı Aragones’in çalıştırdığı İspanya, 44 yıl aradan sonra ikinci kez kazanırken, David Villa Gol Kralı oldu. Kulüpler seviyesinde Manchester United ile Portekizli yıldızı Ronaldo zirve yaptı.



FUTBOLDA dört yılda bir yaşanan Avrupa Şampiyonası, Avusturya ve İsviçre ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, İspanya 1964’ün ardından ikinci kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Teknik direktörlüğünü Luis Aragones’in yaptığı İspanya, yenilgi görmediği 13. Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Almanya’yı 1-0 yendi. Gol krallığı unvanı da 4 golle İspanyol David Villa’nın oldu.



Moskova’daki iki İngiliz takımlarının finalinde Manchester United, Chelsea’yi penaltılarla 6-5 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde 3. şampiyonluğunu elde etti. M.United, Avrupa Süper Kupası’nı Monaco’da 1-0 yenilip Rusya’nın Zenit St Petersburg takımına kaptırsa da Japonya’daki finalde Ekvador’un Liga de Quito takımını 1-0 yenerek Kulüplerarası Dünya Şampiyonluğu’nu 5. kez kazandı. Geçen sezon 42 gol atan M.United’ın Portekizli yıldızı Christiano Ronaldo, FIFA Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilirken Altın Top ödülünü de aldı. Ronaldo’nun FIFA’nın "Yılın Futbolcusu" ödülünü de alması bekleniyor. 50. UEFA Kupası’nı ise Manchester’daki finalde G.Rangers’ı 2-0 yenen Zenit ilk kez kazandı. Gana’daki 26. Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluğu, finalde Kamerun’u 1-0 yenen Mısır 6. kez elde etti.



Diz çökerek protesto ettiler



İSPANYA 3. Ligi’nde paralarını alamadıkları için Leganes’li futbolcuların Atletico B maçının ilk dakikasında sahada diz çökerek protestoları ve rakip futbolcular onların tepkisine saygı gösterip aralarında paslaşması ve hakemin de müdahale etmemesi yılın ilginç görüntüleri arasındaydı. Botafogolu Andre Luis’in G.Amerika Kupası’nda kendisine ikinci sarı kartı göstermek isteyen hakemin üstüne atlayıp, kartı ona göstermesi, Macaristan 4. Ligi’nde bir futbolcunun kendisine kırmızı kart göstermek isteyen hakemi karate darbeleriyle dövmesi çok konuşuldu.



İngiltere’deki amatör küme maçında ise Chippenham Town takımından David Pratt, maçın 3. saniyesinde kırmızı kart görerek en kısa sürede oyundan atılan futbolcu olarak tarihe geçti.



Kortta Nadal zirveye çıktı



TENİSTE zirvenin yeni kral ve kraliçeleri İspanyol Rafal Nadal ile Sırp Jelena Jankovic oldu. Nadal, Fransa Açık ve Wimbledon’ı kazanırken, Pekin 2008’de de olimpiyat şampiyonluğuna uzanırken, ABD Açık’ı kazanan İsviçreli Roger Federer’in 4.5 yıllık egemenliğine son verip dünya sıralamasında 1 numara koltuğuna oturdu. Sırp Jankovic ise Belçikalı Justine Henin’in mayısta kortlara veda etmesinin ardından kadınlar dünya sıralamasında 1 numara koltuğuna oturdu.



Avustralya Açık’ı erkeklerde Sırp Novak Djokovic, kadınlarda Rus Maria Sharapova ilk kez kazandılar. Kadınlarda Sırp Ana Ivanovic Fransa Açık, ABD’li Venus Williams Wimbledon, Serena Williams ise ABD Açık’ta şampiyon oldu. Milli Takımlar arası büyük buluşma kadınlar Federasyon Kupası’nı Rusya 4. kez, erkeklerdeki Davis Kupası’nı ise İspanya 3. kez kazandı.



ABD&Brezilya filede kapıştı



VOLEYBOLDA Pekin 2008’de ABD ile Brezilya kapışmasına sahne oldu. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden ABD, erkeklerde Atina 2004 şampiyonu Brezilya’yı 3-1 yenerek 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu. Kadınlarda ise Grand Prix şampiyonu olarak Pekin’e gelen Brezilya, ABD’ye 3-1 üstünlük sağlayıp ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.



Avrupa kupalarında ise kadınlarda İtalyan takımlarının üstünlüğü vardı. Avrupa Konfederasyon (CEV) Kupası’nı Scavolini Pesaro, Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Colussi Perugia kazandı.



Erkeklerde Avrupa Çalenç Kupası İtalyan Pallavolo Modena, Konfederasyon (CEV) Kupası İtalyan Roma Volley, Şampiyonlar Ligi ise Rus Dinamo Tattransgas Kazan’ın oldu. 5. Erkekler Avrupa Ligi’nde şampiyonluğu Slovakya ilk kez kazandı.



Klitschko kardeşler ringde fırtınaydı



BOKS ringleri Ukraynalı Klitschko kardeşlerin ve Rus Nikolai Valuev’in gövde gösterisine sahne oldu. Küçük kardeş Wladimir Klitschko, şubat ayında Rus Sultan İbrahimov’u yenerek, Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) unvanlarına Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır siklet şampiyonluğu unvanını da ekledi. Ağabey Vitali Klitschko 2008’de yeniden ringe döndü ve 11 Ekim’de Samuel Peter’i yenerek ağır siklette Dünya Boks Komitesi (WBC) unvanını sahibi oldu. 2.13 metre boyundaki Rus Valuev ise ağustos ayında John Ruiz’i yenerek boşta olan Dünya Boks Birliği (WBA) ağır sıklet şampiyonluğu unvanının sahibi olurken, aralık ayında da unvanını 46 yaşındaki Evander Holyfield’ı yenerek korumayı başardı. İngiltere’deki 37. Avrupa Şampiyonası’nda birinciliği 4 altın ve 1 bronz madalyayla Ukrayna aldı.



Fransa ve Norveç ilkleri yaşadı



HENTBOLDA 2008’de Fransa erkeklerde, Norveç ise kadınlarda tarihlerindeki ilk olimpiyat şampiyonluklarını Pekin’de yaşadı. Norveç geçtiğimiz yıl tarihinde 3. kez Avrupa şampiyonluğuna da imza attı. Danimarka ise erkeklerde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi’ni CBM Ciudad Real (İspanya), Kupa Galipleri’ni MKB Veszprem (Macaristan), Çalenç Kupası’nı UCM Sport Resita (Romanya), EHF Kupası’nı HSG Nordhorn (Almanya) kazandı. Kadınlarda Şampiyonlar Ligi’nde Rus Zvezda Zvenigorod, EHF Kupası’nı Rus HC Dinamo Volgograd, Kupa Galipleri’ni Norveç’ten HK Larvik, Çalenç Kupası’nı da Alman VFL Oldenburg kazandı.