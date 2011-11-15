Sınırı kameralı taşlar gözetleyecek

T24 -

Taşların altındaki kamera görüntü aktaracak

Şu an fizibilitesi yapılıyor



Fotoğraf çekiyor

Zaman'dan Emre Soncan'ın haberine göre; Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, başta Aselsan olmak üzere birçok Türk savunma şirketinden teklifler alındı. PKK'lı geçişlerini engellemek için bir dizi önlem devreye sokulacak. Bazı bölgelere altında sensör ve kamera bulunan özel taşlar yerleştirilecek. İnsansız çalışan otomatik silahlar da kritik yerlere konuşlandırılacak. Son aşamada sınır karakollarının kaldırılması için bir başlangıç olacağı ifade ediliyor.Kurulacak sistemde, doğal araziye uyum sağlayan yapay taşlar hayati rol oynayacak. Taşların altına gizlenmiş kameralar, aldıkları görüntüyü, bölgedeki en yakın üsse iletecek. Taşlara yerleştirilen sensörler, PKK'lı geçişi sırasında oluşan titreşimleri algılayacak. Ayrıca arazideki stratejik yerlere, uzaktan kumandalı atış platformları yerleştirilecek. Seçilen hedefi namluları ile takip eden sistem, uzaktan komutla düşman unsurları ateş altına alabiliyor.Terörle mücadelede sınır karakolları sürekli eleştiriliyor. Karakollara baskın yapan PKK'lılar, bugüne kadar birçok Mehmetçik'i şehit etti. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bu duruma bir an önce çare bulunmasını istemesinin ardından hem Savunma Bakanlığı'nda hem Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda hareketlilik yaşanıyor. Askerî kaynaklar, şu anda fizibilitesi yapılan projenin en kısa zamanda tamamlanması için talimat verildiğini belirtiyor. Proje kapsamında kameralı taşlar ve otomatik silahların yanı sıra gece görüş özelliğine sahip kameralar da devreye sokulacak. İnsansız hava araçlarından da daha fazla faydalanılmasıyla birlikte bütün bu sistemlerin birbiriyle eşgüdüm halinde çalışması öngörülüyor.Aynı doğal taş görünümünde olan ve teröristlerin geçiş noktalarına yerleştirilmesi planlanan yapay taşların ilginç bir özelliği de üzerine yerleştirilen gizli kameraların fotoğraf çekebilmesi. Askerî yetkililer, insansız hava araçlarının havadan, söz konusu taşların da yerden alacağı görüntülerin terörle mücadelede Silahlı Kuvvetler'in elini güçlendireceğini vurguluyor.Proje kapsamında sınır bölgelerine yerleştirilecek otomatik silahlar, askere PKK'lılarla temasa geçmeden savaşma imkânı verecek. 'Uzaktan kumandalı atış platformu' olarak adlandırılan sisteme, AK-47, MG-3 ve G-3 gibi TSK envanterinde bulunan silahların ikisi aynı anda monte edilebiliyor. Sistem arazideki her türlü hareketi algılayabiliyor. Düşman unsurları tespit ettiğinde, alarm vererek birliği uyarıyor. Hedefin menzilini ölçüyor. Gerektiğinde operatör tarafından komuta çubuğundaki tetik kullanılarak ateş açabiliyor. Atış esnasında harcadığı mermileri sayarak mühimmat kutusunda kalan miktarı anında operatöre bildiriyor.