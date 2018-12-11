Sınırdan geçirilmeyince, ormanlık alana kaçtı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak için gelen ve pasaportunda eksiklik olduğu belirlenen kişi, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana kaçtı. Kaçan kişiyi yakalamak için ormanlık alanda kapsamlı çalışma başlatıldı.

Bugün yaşanan olayda, Yunanistan'a çıkış yapmak için yaya olarak Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Irak vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi, pasaportlarını işlemlerini yapmak için görevliye verdi. Polis, yaptığı inceleme sırasında pasaportların birinde eksiklik olduğu belirleyerek, işlem yapamayacağını bildirdi. Kişilerden biri polise, "Benim Yunanistan'a gitmem lazım, ailem orada" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınmak istenince de, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan askeri yasak bölgedeki ormanlık alanı kaçtı. Yanındaki kişi ise gözaltına alındı.

Polis ve askerler, kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bu sırada askerler kaçan kişinin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Ancak, şüpheli ormanlık alana kaçtı. Bölgede güvenlik güçlerinin kaçan kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışması sürüyor.

Olayın görgü tanığı taksici Ahmet Duman, "Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir kişinin ormanlık alana kaçtığını gördüm. Askerler 'dur' ihtarında bulundu ama durmayıp kaçtı. Bu sırada askerler havaya uyarı ateşi açtı" dedi.