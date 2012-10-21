Sınırdaki Türk hacı adaylarına geçiş verildi

Türkiye'den geçen pazartesi kafileler halinde yola çıkan ve bu sabah Musul sınırında rehin alındıkları öne sürülen hacıların sınırdan geçişine izin verildi.

Bayramda hem kasap olarak hizmet verip hem de hac görevlerini yerine getirmek üzere Irak üzerinden Mekke'ye gitmeye çalışan, ancak Musul sınırında tutulan ve bu sabah yakınlarını arayarak, "rehin alındıklarını" söyleyen hacı adaylarından sevindiren bir haber geldi.

Sınırdan gelen yeni haberlere göre, bekletilen otobüsler hareketlendi ve sınır kapılarından geçişe yavaş yavaş izin verilmeye başlandı.

İşçi olarak Mekke'ye gitmeye çalışan Metin Doğan, bu sabah ağabeyi Ümit Doğan'ı arayarak, "Rehin tutulduklarını, fotoğraf çekmeye çalıştığı için kendisinin ve bazı arkadaşlarının kameralarına, cep telefonlarına el konduğunu" bildirdi.

Ümit Doğan, kardeşinin kendisine, gerektiğinde ulaşabilmesi için başka bir telefon numarası verdiğini ifade etti.

Ağabey Doğan'ın bildirdiğine göre, Musul sınırında bekletilen 300 otobüste bulunan 7 bin yolcunun ne Mekke'ye gitmelerine ne ülkelerine dönmelerine izin veriliyor. Durumlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan hacı adayları geceleri bir camide geçiriyor ve yanlarındaki erzakla ihtiyaçlarını gideriyor.