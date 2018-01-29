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Sınırdaki askerlere saz çalıp türkü söyledi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın yerel sanatçılarından Aşık Gül Ahmet Yiğit, Hassa ilçesinde, Suriye sınırında görevli askerlere bağlamasıyla müzik dinletisi sundu

29 Ocak 2018 19:17

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın yerel sanatçılarından Aşık Gül Ahmet Yiğit, Hassa ilçesinde, Suriye sınırında görevli askerlere bağlamasıyla müzik dinletisi sundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere ilçede sınır bölgesinde konuşlanan askerler ile buluşan Aşık Gül Ahmet Yiğit, söylediği türkülerle askerlere moral verdi. Gül Ahmet Yiğit\'e, bölgedeki ziyaretlerinde, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel de eşlik etti.

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