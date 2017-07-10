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Dünya
Deutsche Welle

Sınırda yüzlerce aranan suçlu yakalandı

G20 Zirvesi kapsamında uygulanan sıkı sınır güvenlik kontrolleriyle, protestolarda şiddete başvuranların tespit edilmesi hedefleniyordu. Ancak kontrollerde çok sayıda farklı suç failinin yakalandığı bildirildi.

10 Temmuz 2017 11:59

12 Haziran'da, olası şuçluların G20 Zirvesi kapsamında ülkeye girişlerini engellemek için başlatılan Schengen bölgesindeki sınır kontrolleri sırasında haklarında arama emri olan yüzlerce failin yakalandığı bildirildi.

Funke Medya Grubu'nun haberine göre, Hamburg'daki G-20 Zirvesi‘nden önce yapılan sınır kontrolleri sırasında yüzlerce "suçlu” yakalandı.

Cumartesi gecesine kadar çıkarılan 673 tutuklama emrinin Hamburg'daki devlet ve hükümet başkanları buluşmasıyla bağlantılı olmadığı ve kovuşturmadaki başarının Schengen bölgesi dış sınırlarında bir ay süreyle uygulanan kontrollerin "yan etkisi” olarak değerlendirildiği belirtildi.

AB'nin dış sınırlarındaki kontroller olası suçluların Almanya'ya girişini önleme amacıyla başlatılmıştı. Uygulamanın 11 Temmuz Salı gününü kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Alman Hıristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer zirve buluşması sırasında Hamburg'da cereyan eden olaylar nedeniyle "Avrupa'daki radikal solcular hakkında veri dosyası hazırlanmasının desteklenmeye değer ve yararlı bir işlem” olacağını söyledi.

Sınır kontrollerinin uzatılmasını da talep eden Mayer "Hamburg'daki olaylar Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde son derece aktif radikal solcu grupların bulunduğunu göstermiştir” şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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