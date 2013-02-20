Sınırda yük trenine bombalı saldırı

Suriye'nin Türkiye sınırında TCDD'ye ait yük treninin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Dün, Gaziantep-Nusaybin seferini yapan TCDD'ye ait yük treninin, Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi yakınlarından geçişi sırasında raylara yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba patlatıldı.
Patlamayı fark eden makinist, treni durdurmayıp yoluna devam etti. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından yük treni seferini gerçekleştirdi. Patlamanın etkisiyle hasar gören rayların onarımına başlandı.
Bölgenin denetimini elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler de söz konusu alanda inceleme yaptı.