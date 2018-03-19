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Sınırda eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE'nin Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli sınırdaki askerlere silahlı saldırıda bulunmaya çalıştığı belirtilen PKK/YPG'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi

19 Mart 2018 16:56

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'nin Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli sınırdaki askerlere silahlı saldırıda bulunmaya çalıştığı belirtilen PKK/YPG\'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi.
Suriye\'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik silahlı saldırıda bulunmaya çalışan 1 PKK/YPG\'li terörist, askerler tarafından fark edilerek, öldürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

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