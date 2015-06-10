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Sınırda bekleyen 3 bin Suriyelinin ülkeye girişine izin verildi

Üç gündür sınır hattında bekleyen Suriyeliler, Akçakale İlçesi'ndeki çadır kentlere götürüldü

10 Haziran 2015 16:16

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne bağlı Zenginova Mahallesi'ndeki sınır hattında üç gündür bekleyen yaklaşık 3 bin Suriyeli’nin ülkeye girişine izin verildi. Askerler tarafından oluşturulan mobil kapıdan içeri alınan mülteciler, ilçedeki çadır kentlere götürüldü.

Mültecilerin sınırdan geçtiği esnada yaşanan zaman zaman yaşanan izdiham sebebiyle, güvenlik güçleri TOMA'yla müdahalede bulundu.

Suriyelilere askerler su ve gıda ikramında bulunduktan sonra Akçakale ilçesindeki çadır kentlere götürüldü. AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri de sınır hattına geldi.

Bölgede, bazı Kürt gruplar ile terör örgütü IŞİD arasındaki çatışmalar devam ediyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalıyor. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Akçakale'ye bağlı Zenginova Mahallesi sınır hattına gelen Suriyeliler, 3 gündür tel örgülerin ardında bekletiliyordu.

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