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Suriye sınırında TSK ile kaçakçılar arasında çatışma çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde askerler, sınırı geçmeye çalışan kaçakçı gruba ateşle karşılık verdi

01 Kasım 2013 07:09

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Suriye yönünden sınıra yaklaşan kaçakçı grubu tarafından açılan ateşe ateşle karşılık verildiğini duyurdu.

Suriye sınırında yine bir gerginlik yaşandı. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

Askerler, Suriye sınırından yaklaşan 5-6 kişilik kaçakçı grubunun hafif silahlarla açtığı ateşe ateşle karşılık verdi. Bu sırada mayınlı sahaya giren araçlı iki kişi araçlarını bırakarak Suriye istikametine doğru kaçtı. Açılan ateş sırasında araç alev aldı.

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