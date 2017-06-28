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Sınırda askeri araç devrildi; 1 uzman çavuş şehit oldu

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı astsubayın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor

28 Haziran 2017 20:11

Suriye sınırındaki Kilis’in Elbeyli ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada azada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti 1 astsubay yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis - Elbeyli karayolu üzerindeki Havuzluçam Köyü yakınlarında meydana geldi. Havuzluçam Karakolu’na çıkan askeri araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü olan uzman çavuş yaşamını yitirirken yanında bulunan astsubay ise yaralandı.

Yaralı astsubay, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı astsubayın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. (DHA)

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