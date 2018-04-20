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Sınırda 47 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerini fark edip kaçan 2 şüphelinin bıraktığı çuvallarda, 47 kilo eroin ele geçirildi

20 Nisan 2018 21:35

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerini fark edip kaçan 2 şüphelinin bıraktığı çuvallarda, 47 kilo eroin ele geçirildi.
Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesi Başaklı Mahallesi\'nde, jandarma ekipleri arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Ekipleri fark eden 2 şüpheli, ellerindeki çuvalları yere bırakıp kaçtı. Çuvallarda yapılan aramalarda, 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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