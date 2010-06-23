Sınıra profesyonel askerler gönderiliyor

T24 - Son günlerde artan terör saldırılarının ardından 15 aylık askerlik yapan erlerin yerini profesyonel güvenlik güçlerinin alması bekleniyor.





Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Gediktepe mevkisinde bulunan askeri birliğe geçtiğimiz cumartesi günü PKK'nın düzenlediği saldırı sonucu çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu.



Saldırının ardından güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda araziye döşenen patlayıcının infılak etmesi sonucu 2 asker daha şehit oldu.



Saldırınının ardından özellikle istihbarat paylaşımı ve terörle mücadelede eğitimsiz askerlerin kullanılması tartışmaları başladı.



Şehit askerlerin ailelerinden de "15 günlük asker, nasıl hududa gider?" yönünde tepkiler gelmişti.



Şemdinli'deki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında terör zirvesi yapıldı.



Zirvede alınanan kararlar arasında "Bölgede görev yapan personelin yapısının gözden geçirilmesi" dikkat çekti.



Karar uyarınca, terörle mücadelenin profesyonel güvenlik güçleri tarafından yürütülmesine yönelik hazırlıklar hızlandırılacak.



Ayrıca bundan böyle 15 ay hizmet yapan erlere ön cephede görev verilmeyecek.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya gönderilen erler geri hizmette görev yapacak. Ancak gerekli görülmesi takdirde tüm birlikler operasyona katılabilecek.



PKK'ya hedef olan sınırdaki üslere iyi yetişmiş, tecrübeli profesyonel askerler yerleştirilecek.





Komutanlar 2. Ordu'ya



1-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak Yüksek Askeri Şura'da terörle mücadelede başarılı komutanlar terör olayların yoğun olarak yaşandığı 2. Ordu Bölgesi'nde görevlendirilecek.



Emniyet atamalarında da bu kriter dikkate alınacak.





İstihbarat ortak havuzda toplanacak



İstihbarat paylaşımında aksaklıkları önlemek için yeni bir düzenleme yapılacak.



Buna göre; Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet’ten gelecek istihbarat bir havuzda toplanacak. Bu istihbarat anında ilgili birimlere iletilecek.





