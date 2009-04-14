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Sınıra askeri sevkiyat

14 Nisan 2009 14:23

Hakkâri'nin Irak ve İran'a sınırı olan Şemdinli ilçesinde dün gece saatlerinde askeri hareketlilik yaşandı. Yaklaşık 150 araçlık askeri konvoy, frekans karıştırıcı jammer araçlar eşliğinde sınır bölgelerine kaydırıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvetleri PKK'lıların eyleme yapmasını önlemek amacıyla operasyonlarını sürdürürken, sınır biriliklerine de asker ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Dün saat 21.00 sıralarında Irak ve İran'a sınır olan Şemdinli İlçesi'nde 150 araçlık askeri konvoy, olası bombalı tuzaklara karşı jammerler eşliğinde Aktütün Köyü yönüne gitti. Asker ve mühimmatların sınır bölgelerindeki birliklere yerleştirileceği belirtildi. (DHA)

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