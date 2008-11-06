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Sınıra asker ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürdüğü Şırnak ve sınır kesimindeki birliklere mühimmat ve asker sevkiy

06 Kasım 2008 02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürdüğü Şırnak ve sınır kesimindeki birliklere mühimmat ve asker sevkiyatı yaptı.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne trenlerle getirilen mühimmat, dün gece Şırnak’taki birliklerde bekletildikten sonra bu sabah Kuzey Irak sınırındaki birliklere gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürürken, aylar sora sınır birliklerine asker ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Kırıkkale’den trrenle yola çıkarılan ve Mardin’in Nusaybin ilçesine getirilen 11 mühimat yüklü kamyon, zırhlı araçların taşınmasında kullanılan 8 TIR ve 3 sivil otobüste bulunan askerler trenden indirildikten sonra karayoluyla Şırnak’a getirildi. Konvoy gece Cizre İlçei’ndeki birlikte konuşlandırıdıktan sonra, bu sabah Şırnak üzerinden Kuzey Irak sınırındaki birliklere gönderildi. Konvoya zırhlı araçlar eşlik ederken, sıkı güvenlik önlemleri alındı.


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