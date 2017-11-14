Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Cumhuriyet'e ziyaret

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski ve RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Cumhuriyet gazetesi'ne destek ziyaretinde etti. RSF Uluslararası Başkanı Pierre Haski, “Sınır Tanımayan Gazeteciler başından beri hem Cumhuriyet gazetesini savunmak hem de kamuoyunda bu dosya kapsamında en geniş duyarlılığı yaratmak için faaliyet yürütüyor. Cumhuriyet davası takip ettiğimiz, endişe duyduğumuz en önemli dosyalardan biri” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin, gazetemizle ilgili gelişmeleri ve Cumhuriyet davası dosyası hakkında bilgi verdi. Haski, Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon ile ilgili konuşarak, şunları kaydetti:

“Hükümetin Cumhuriyet’e yönelik baskılar karşılığında bu kadar büyük dayanışma beklemediğini söylemeniz özellikle bizim ve bu dayanışmaya emek veren kişiler bakımından memnuniyet duyduğumuz bir boyut. Biraz önce ‘iktidar gazetecileri satın alırdı şimdi gazete kuruluşlarını satın alıyor’ dediniz, bunu çok defa Avrupa’daki birçok ülkeden ben de duydum. Size hak vermemek elde değil."

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da Türkiye’de yasaların sanal şekilde izlenip hukukun derin bir şekilde ihlal edildiğine en iyi örneklerden bir tanesinin Cumhuriyet gazetesi davası olduğunu belirterek, “Cumhuriyet davasının özgün bir tarafı kamuoyu tarafından, sivil toplum hareketleri tarafından sahiplenilmesi. Meşru bir direnişle toplumumuz uyarılıyor” dedi.