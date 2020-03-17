Sınır Tanımayan Gazeteciler: Koronavirüs'ün daha savunmasız bıraktığı tutuklu gazeteciler adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılsın

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık ve kapalı cezaevlerinde görüşlerin iki hafta ertelenmesinin ardından tutuklu gazetecilerin adli kontrol şartıyla da olsa tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

RSF Türkçe sayfasında, gazeteci Erol Önderoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Koronavirüs'ün tutuklu gazetecileri daha savunmasız bıraktığı kaydeden Önderoğlu, "Tutuklamanın 'tedbir' niteliği daha fazla kötüye kullanılamaz!" dedi.

Önderoğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Yargı yetkililerini, adaletsizlikler üstüne, #Koronavirüs'ün aileleriyle birlikte daha savunmasız bıraktığı tutuklu gazetecileri adli kontrol altında da olsa tahliye etmeye çağırıyoruz. Tutuklamanın “tedbir” niteliği daha fazla kötüye kullanılamaz!"