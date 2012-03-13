Sınır Tanımayan Gazeteciler internet düşmanı ülkeleri seçti

T24 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, yıllık "İnternet düşmanı ülkeler" raporunu hazırladı. Rapora göre 12 ülke "internet düşmanı" seçilirken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 14 ülke izlemeye alındı.





CNNTürk'ün haberine göre; 12 Mart Dünya Siber Sansürle Mücadele Günü yayımlanan rapor, sosyal medyadan güç alan Arap Baharı hareketi ile birlikte bazı ülkelerin online ifade özgürlüğü konusunda geliştiğini, bazılarının ise katılaştığını gösteriyor.

Örneğin; önceki yıllarda internet düşmanı seçilen Libya'nın, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra her iki listeden de çıkarıldığı görülüyor.



İnternet düşmanı ülkeler



Protestolar sırasında internete kısıtlamalar koyan Bahreyn ve yabancı sitelere erişimi engelleyen Belarus, önceki yıllarda izlemeye alınan, şimdi ise internet düşmanı seçilen ülkeler arasında.

Diğer internet düşmanı seçilen ülkeler ise Burma, Çin, Küba, İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan ve Vietnam oldu.



İzlemeye alınan ülkeler



Türkiye'nin, Fransa'nın ve Avustralya'nın de içinde bulunduğu 14 ülke ise izlemeye alınan ülkeler listesinde.

Rapora göre Fransa, uyguladığı filtreleme yasası ve yasadışı download yapanların bağlantısını kesme yetkisi yüzünden izlemeye alınan ülkeler arasına girdi.

Bir diğer sürpriz ülke Avustralya ise, yine "uygunsuz içeriği" filtreleme yasası sebebiyle izlemeye alınan ülkeler listesine alındı.