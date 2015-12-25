Sınır Tanımayan Gazeteciler: Anayasa Mahkemesi Can Dündar ve Erdem Gül’ü tahliye etmeli

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, tutuklulukları bir ayı bulan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliye edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne çağrı yaptı. RSF, gazete avukatlarının 7 ve 16 Aralık’ta Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvurulardan tahliye kararı verilmesini umduğunu ifade etti.

Avukatlar AYM'ye başvurmuştu

Dündar ve Gül’ün mesleklerinin gereğini yerine getirdikleri için bir aydır tutuklu olduklarını hatırlatan RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Bürosu yetkilisiJohann Bihr, “Her geçen gün bu skandal daha da tahammül edilemez bir noktaya varıyor. Gazetecilerin derhal tahliye edilmesini ve haklarında ileri sürülen anlamsız suçlamalarının geri çekilmesini güçlü bir şekilde talep ediyoruz” dedi.

Türkiye istihbaratının silah yüklü TIR’ları Suriye’ye gönderdiklerini kamuoyunun gündemine taşıdıkları için Dündar ve Gül’ün müebbet hapsi isteniyor. Cumhuriyet gazetesi yetkililerini “casusluk”, “terör örgütüne yardım ettikleri” ve “devlet sırrına dair bilgileri yayımladıkları” iddiasıyla suçlanıyor.

Avukatlar, tutuklulukta ikinci aylarına girecek iki gazeteci için, hem “özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali” gerekçesiyle hem de AYM İç Tüzük 73. Madde temelinde “Maddi ve manevi bütünlüğe yönelik ciddi tehlike” ilkesine dayanılarak AYM’ye başvurmuşlardı.

Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da güvence altında olan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün de ihlal edildiğini, müvekkillerinin delilsiz tutuklandıklarını ve tahliye edilmeleri halinde soruşturmanın da zarar görmeyeceğini savunmuşlardı.

Tutukluluğa itirazdan iki kez sonuç çıkaramayan hukukçular, son olarak, İstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne bir dilekçe daha sundular.

Her fırsatta dava

Can Dündar birçok davadan yargılanıyor. Gazeteci 17 Aralık’ta da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan hakim karşısında çıkmıştı. Suçlanan yazılar, Aralık 2013’te hükümetin daha sonra üstü kapatılan yolsuzluk iddialarını gündeme getiriyordu. Habercinin bu dosyadan 5 yıl 4 ay hapsi isteniyor.

RSF, Mart 2015’te, Çağlayan Adliyesi’nde Savcı Mehmet Ali Kiraz’ın rehin alınmasına ilişkin sosyal medyada yer alan fotoğrafı kamuoyuna yansıtmaktan yargılanan Dündar ve 17 gazetecine ait dosyanın zamanaşımından düştüğünü hatırlattı.

RSF, editoryal tercihin savcıyı rehin alanlara destek olarak yorumlanması sonucu açılan dava için “Dosyanın dava açma süresinin aşılmasından düşmesi yazık. Aslında dava hiç açılmamalıydı” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet gazetesi, medya dalında RSF’nin 2015 Basın Özgürlüğü Ödülü’nü almıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Türkiye’de tutuklu bulunan diğer gazetecilerin tahliye edilmesine, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak kaleme alınan dilekçeyi imzalamak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.