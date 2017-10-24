Sınır Tanımayan Doktorlar: Madagaskar'da üç ayda 89 kişi vebadan öldü

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Madagaskar’ın doğu kıyısındaki liman kenti Toamasina’da baş gösteren veba salgını, üç ayda 89 kişinin ölmesine sebep olduğunu aktardı.

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 18 Ekim Çarşamba günü itibarıyla Madagaskar’ın doğu kıyısındaki liman kenti Toamasina’da baş gösteren zatürreli (pnömonik) veba salgınına karşı Madagaskarlı yetkililerle birlikte çalışmaya başladı.

Madagaskar'daki veba salgınıyla ilgili açıklama yapan MSF Su ve Sanitasyon Uzmanı Luca Fontana, şunları kaydetti:

“Veba korkutucu bir hastalık olabilir ama hızlı ve etkin bir tıbbi müdahale can kaybını çok büyük ölçüde azaltacak ve salgını bitirecektir. Zatürreli veba tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedaviye zamanında başlandığında tamamen iyileşme ihtimali yüzde 100’dür. Ayrıca enfeksiyon riski bulunan insanlara koruyucu tedavi uygulandığında hastalanmazlar. Bu nedenle MSF, Malgaş yetkililerin Toamasina’daki salgına destek çağrısına hızla yanıt verdi.”

Tamatave adıyla da bilinen 300 bin nüfuslu liman kenti Toamasina, salgın başladığından bu yana tespit edilen 261 vaka ve 10 can kaybı ile ülkede zatürreli veba olaylarının en yoğun olarak görüldüğü yer. Resmi verilere göre, 1 Ağustos’tan bu yana, 17 Ekim itibarıyla Madagaskar’da toplam 1.032 veba vakası kaydedildi, bunların 695’i akciğer vebası. Bu dönemde 89 kişi vebadan dolayı yaşamını yitirdi.