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'Sınır ötesi'ne CHP'den iki fire

Hükümetin sınır ötesi operasyon 1 yıl daha yetkisini uzatan tezkereye BDP 'hayır' oyu verirken, 'evet' diyen CHP ise iki 'fire' verdi...

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Hükümetin sınır ötesi operasyon 1 yıl daha yetkisini uzatan tezkereye BDP 'hayır' oyu verirken, 'evet' diyen CHP ise iki 'fire' verdi. 


 
CHP'li Tanrıkulu ve Aygün oylamaya katılmadılar.

Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi tanıyan tezkere Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

BDP'nin 'hayır' oyu verdiği tezkere AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla Meclis’ten geçti.

Oylamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün katılmadı.

Tezkerenin görüşüldüğü Genel Kurul’da zaman zaman tansiyon yükseldi. 

Görüşmelerde ilk sözü alan BDP'den Sırrı Süreyya Önder, tezkereyi ‘savaş tezkeresi’ olarak nitelendirdi. Önder, "Şehitlik meselesiyle, cihatla bu iş olacak gibi değildir. Askerliğin zorunlu olduğu yerde şehitlikten bahsedilemez" dedi.

Önder, konuşmasının sonunda, askerlik yapmak istemeyen bir kişinin Başbakana yazdığını söylediği mektubu kürsüye bıraktı. 


'Çocuğu paralı askerlik yapanlar'

CHP'li Muharrem İnce'nin de hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. “Ciğeri yananlar, köylü çocuklarını toprağa koyanlardır. Çocuğu paralı askerlik yapanların ciğeri yanmaz” dedi.

Bu sözlere yanıt AK Partili Nurettin Canikli'den geldi: “Almanya'da terör örgütü üyelerini arabasına kim aldı?..” 


'Daha önce de PKK ile görüşüldü'

BDP'li Hasip Kaplan'ın, AK Parti'den önce de PKK ile görüşüldüğü iddiasına ise MHP sert tepki gösterdi. Grup başkanvekili Oktay Vural, “MHP döneminde siyasal iradeyle böyle bir görüşmenin yapıldığını iddia edenler, iddialarını ispatlamadıkları takdirde bu şerefsizliktir, alçaklıktır” dedi

Tezkerenin amacını ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu anlattı: “Sınır ötesi, Irak'ın kuzeyindeki cinayet odaklarıdır. Amaç, terör örgütünün bertaraf edilmesidir. Teröre bulaşmamış kimse ile derdimiz olamaz. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur.”


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