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Sınır ötesi tezkeresi uzayacak

Cemil Çiçek, sınırötesi tezkerisinin uzatılması için kararnamenin imzaya açıldığını söyledi.

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “yurt dışına asker gönderme ile ilgili tezkerenin süresinin 17 Ekimde sona ereceğini' belirterek, bunun uzatılması yönündeki Bakanlar Kurulu kararını bugün imzaya açtıklarını, TBMM açıldığında bunun görüşüleceğini bildirdi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yurt dışına asker gönderme yetkisini içeren tezkerenin 17 Ekim 2010'da dolacağının anımsatılarak, süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yanıtlayan Çiçek, sürenin uzatılması yönündeki Bakanlar Kurulu kararının bugün imzaya açıldığını, TBMM açıldığında da konunun görüşüleceğini bildirdi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ''Başörtüsü sorununu çözelim'' teklifine de yanıt verdi. Çiçek, ''Meydanlarda başörtüsü sorununu çözeceklerini söylüyorlar. Çözüm önerilerini ortaya koysunlar. Formüllerini söylesinler'' dedi.


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