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Politika

'Sınır ötesi tezkeresi' bugün Meclis'te

'Sınır ötesi tezkeresi' bugün Meclis Genel Kurulu'nda..

06 Ekim 2009 03:00

Sınır ötesi tezkeresi' bugün Meclis Genel Kurulu'nda.. Görüşmelere 'demokratik açılım' damgasını vuracak. Genel Kurul salonunun bugün de sert tartışmalarına sahne olması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu, TSK'nın Irak'ın kuzeyine operasyon yapmasını sağlayan tezkerenin süresinin 1 bir yıl daha uzatılmasını ele alacak. Görüşmeler, önümüzdeki günlerde demokratik açılım için yapılacak genel görüşme öncesi prova niteliği taşıyor. Parti temsilcilerinin konuyu gündeme getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Davutoğlu konuşacak

İstanbul programı nedeniyle Başbakan'ın tezkere görüşmelerine katılamayabileceği belirtiliyor. Hükümet adına ise büyük olasılıkla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşması bekleniyor.

Arınç'a minik konuklar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla anaokul öğrencilerini ağırladı. Bir miniğin 10 kıtalık "Sakarya" şiirini gözyaşları içinde okumasından etkilenen Arınç, "Keşke Tayyip Bey de olsaydı." dedi.

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