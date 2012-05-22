'Sınır ötesi operasyonlar siyasi emir olmadan yapılmaz'

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, İslamabad’da bir gazeteciye yaptığı ‘Uludere operasyonu olduktan sonra öğrendim’ açıklamasına, CHP'den eleştiri geldi. TBMM Uludere Komisyonu’nun CHP’li üyesi Malik Ecder Özdemir, “ Başbakan uykudaysa, hükümet adına ‘vur emrini kim verdi’ dedi.

Önceden verilmiş bir yetkiyle operasyon olmaz

Başbakanın yetki devriyle ilgili sözlerinin doğru olmadığını, ilgili yasalar ve uygulamaların nasıl olduğunu açıklayarak anlatan Özdemir, "Sınır içi ve sınır dışı operasyonlar önceden verilen genel bir yetkiile yapılmıyor. Her operasyon için ayrı ayrı izin alınıyor. Tek tek yer ve saate kadar en ince ayrıntı belirtiliyor. Sınır içi operasyonlar o ilin valisinin iznine bağlı. Islak imza atılıyor ve vali izin veriyor. Eğer, vali yoksa yetkili kıldığı vali yardımcısı izni veriyor. Bu gecenin üçü de olsa böyle işliyor. Sınır ötesi operasyonlarında ise, izni veren başbakan, ya da başbakanın yetkili kıldığı bakanlar kurulu üyesi”

Başbakan devre dışı mı kalmış?

Hükümetin ya da başbakanın yetki verdiği bir bakanın izni olmadan sınır ötesi operasyonun yapılamayacağına dikkat çeken Özdemir, "Başbakan, sorumluluktan kaçmak için topu başka bir yere atıyor. Toplumu yanıltıyor. Burada iki nokta var. Erdoğan’ın yetkilendirdiği bir bakan var. Ya da başbakan devre dışı bırakılmış. Kendisi adına yetkiyi kullanan biri var."

Başbakan hangi bakanı yetkilendirdi?

“Başbakan, Uludere operasyonunda yetkilendirdiği bakanı açıklasın. Kime vermiş bu yetkiyi “ diyen Özdemir, "Başbakan, ‘sonradan haberim oldu’ diyorsa, başbakan uykudayken, yetkiyi veren kişi operasyona izin vermiş. Bu yetkili kullanan ‘vur emrini’ veren o zaman. Başbakan o zaman bize bu bakanın kim olduğunu açıklasın”.

'Vur emrini veren' bakanı açıklasın?

"TSK’nin genel bir yetki kapsamında operasyon yapmaz. Anladığımız kadarıyla başbakan uykudayken bir operasyon yapılmış. Bu olayın daha vahim olduğunu gösteriyor. Başbakana haber vermeden yetkiyi kullanan kimdir. Adını açıklasın."

Özdemir, Başbakan Erdoğan’a, "Ivırıp kıvranmadan gerçekleri söyle. 'Devlet bu konuda yanıltılmıştır’ desin. Toplumdan özür dilesin” çağrısını yaptı.