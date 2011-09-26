Sınır ötesi harekatı için tezkere Meclis'te

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Arınç, Bakanlar Kurulu'na ilişkin yaptığı açıklamada, hükümete sınır ötesi harekat yapabilme imkanı tanıyan tezkerenin Bakanlar Kurulu toplantısında imzalandığını bildirdi.Başbakan Yardımcısı Arınç, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, hükümete yetki verilmiştir sınır ötesi kara harekatının, Kuzey ırak ve mücavirinde yapılabilmesini teminen. Bu yetkinin süresi 17 Ekim'de sona ermektedir. Biraz önce Bakanlar Kurulu tezkeresi imzalandı. Yarın umuyorum ki TBMM'ye gönderilecektir ve 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlamasıyla Meclisimizin ilk gündemine alacağı konulardan birisi, 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren 1 yıl daha kuzey ırak ve mücavir alanlarda terörle mücadele kapsamında kara harekatı yapılabilmesiyle ilgili tezkeremiz imzalanarak TBMM'ye gönderilmiştir."