Sinir krizi geçirdi; binlerce lirayı yaktı!

Trabzon'da bir şirkette çalışan işçi, çalıştığı yerin kasasından aldığı 154 bin TL'yi ateşe verdi, 94 bin TL alev alev yanarken paranın geri kalanı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da bir şirkette çalışan H.K., iddiaya göre çalıştığı şirketin kasasından 154 bin TL'yi aldı.

Daha sonra Boztepe Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına giden H.K, burada paraları yakmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek engellediği şahıs sinir krizi geçirdi.

H.K. hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede şahsın 154 bin TL'nin 94 bin TL'sini yaktığı tespit edildi. Şirket sahibi R.F.O, H.K'dan şikayetçi oldu.