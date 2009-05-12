Sınır köyünde gerginlik

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Erenler köyünde akaryakıt kaçaklığı yaptığı belirtilen 19 yaşındaki Savaş Öztürk, iddiaya göre kendisini gözaltına almak isterken tartıştığı jandarma görevlilerinden birinin silahından çıkan kurşunla göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.



İran sınırında bulunan Erenler köyünde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma, köy yakınında içinde Savaş Öztürk'ün de bulunduğu araca `Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan araç, takip sonucu köyün içerisinde durduruldu. İddiaya göre araçta bulunanlarla jandarma arasında çıkan arbede sırasında bir askerin silahından çıkan kurşun, 19 Yaşındaki Savaş Öztürk'ün göğsüne isabet etti. Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, artan gerginlik üzerine jandarma köyden çekildi.



Askerin köyden ayrılmasından sonra Öztürk'ün cenazesini almak üzere gelen ambulanstaki görevliler, öfkeli köylüler tarafından tartaklanarak geri gönderildi. Bunun üzerine Başkale Cumhuriyet Savcısı geniş güvenlik önlemleri altında köye giderek cenazeyi alıp, otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi'ne getirdi.



Cenazenin halen hastanede bulunduğu ve gerginliğin de sürdüğü belirtildi.



Kaymakam: Askerin silahını almak istemiş



Van'ın Başkale İlçesi Kaymakamı Yunus Kalaycı, Erenler köyünde bir şüphelinin "dur" ihtarına uymadığını belirterek, "Daha sonra askerin silahını almak isterken boğuşma meydana geliyor. Bu sırada silahın ateş alması sonucı Savaş Öztürk, yaşamını yitirdi" dedi.



Başkale Kaymakamı Yunus Kalaycı, Erenler köyünde askerlerin şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulunduğunu belirtti. Bu kişinin ihtara uymayarak köy içine kaçtığını söyleyen Kalaycı, şunları kaydetti:



"Daha sonra askerin silahını almak isterken boğuşma meydana geliyor. Bu sırada silahın ateş alması sonucu Savaş Öztürk, boynundan isabet alarak yaşamını yitirdi. Kaza sonucu meydana gelen bir olaydır. Kasten öldürme veya ateş etme sözkonusu değil."



Bu arada, olaydan hemen sonra ilçeden köye ambulans sevk edildiği, köye giden sağlık ekiplerinin bazı kişiler tarafından tartaklandığı bildirildi.



Cumhuriyet Savcısı'nın güvenlik önlemleri alınan köye giderek incelemelerini tamamlamasının ardından cenaze otopsi için Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA, AA)



