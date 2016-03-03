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Ekonomi
Deutsche Welle

'Sınır kontrolleri milyarlara mal olur'

AB Komisyonu Schengen Bölgesi'nde sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasının büyük maliyete yol açacağı uyarısında bulundu.

03 Mart 2016 15:23


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu mülteci krizi yüzünden yeniden sınır kontrollerine başlanmasının milyarlarca euroya mal olabileceği uyarısında bulundu. Komisyon'un denetimsiz Schengen Bölgesi'nin nasıl kurtarılabileceğine dair hazırladığı raporda, ‘Sınırlarda kontrollerin yeniden başlatılmasının muazzam siyasi, ekonomik ve sosyal problemler doğuracağına' dikkat çekiliyor. Sınır kontrollerinin seyahat serbestisini ortadan kaldıracağı gibi Avrupa iç pazarına da zarar vereceğini savunan AB Komisyonu yıllık ekonomik kaybın 7 ila 18 milyar euroyu bulacağı görüşünde.

Komisyonun raporunda sınır kontrollerinden en çok karayolu taşımacılığının etkileneceği, yük kamyonlarının yanı sıra işe gidip gelmek için her gün sınır geçen 1,7 milyon Avrupalının sıkıntı çekeceği ve bu kişileri istihdam eden şirketlerin 2,5 ila 4,5 milyar euroluk ek masrafa katlanmak zorunda kalacağı da belirtiliyor. AB Komisyonu sınır kontrollerinin turizmi de baltalayacağını ve geceleme sayısında 13 milyonluk düşüş olacağını hesaplamış. Yeniden sırı kapılarının yapılması ile diğer idari giderlerin 1 milyar euroluk ek gidere yol açacağına da raporda yer verilmiş.

Yol haritası

AB Komisyonu bu senaryonun gerçekleşmemesi için bir ‘yol haritası' hazırlamış. Komisyon önce, sınır muhafaza teşkilatı Frontex ile birlikte AB'nin dış sınırlarını koruyabilmesi için Yunanistan'a yardım edilmesini öneriyor. Avrupa sınır ve sahil güvenlik teşkilatının sonbaharda hazır olacağı ve yılsonuna kadar da bütün sınır kontrollerinin kaldırılabileceği Komisyonun raporunda yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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