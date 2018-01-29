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Sınır karakoluna ateş açan PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna, dün gece saatlerinde Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı

29 Ocak 2018 12:38

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna, dün gece saatlerinde Suriye tarafından PKK/YPG\'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Tank ve obüslerle ateş altına alınan bölgede, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silah Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye\'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG\'li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır birliklerinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Dün gece Suriye\'nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu\'na taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi. Saldırının yapıldığı bölge, tank ve obüslerle ateş altına alındı. PKK/YPG\'ye ait hedefler imha edilirken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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