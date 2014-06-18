Sınır kapısının kontrolü PYD’nin elinde!

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Rebia bölgesinin büyük kısmında kontrolü ele geçirmesinin ardından Irak Ordusu bölgeden çekilmeye başlamıştı.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Irak ordusu Peşmerge'nin sınır kapısının denetimini alma talebini reddetti. Bunun neticesinde sınırın hem Suriye hem de Irak tarafı YPD'nin silahlı kanadı YPG'nin denetimine geçmiş oldu. Peşmerge kuvvetleri ise YPG birliklerinin karşısına mevzilendi.

PYD Suriye'nin kuzeyinde üç farklı bölgede özerklik ilan etmiş durumda. Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, IŞİD’in 10 Haziran Salı günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’da kontrolü ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD Suriye’deki tüm operasyonlarını durdurarak Irak’a yüklenmeye başlarken, Irak ordusu bünyesine kattığı gönüllülerin de desteği ile kaybettiği bölgeleri geri almaya çalışıyor.