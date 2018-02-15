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Sınır kapısında yakalanan yavru köpekler açık arttırmayla satılacak

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 5 yavru köpek, açık artırmayla satılacak

15 Şubat 2018 14:37

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 5 yavru köpek, açık artırmayla satılacak.
Edirne\'de, çeşitli tarihlerde yurda kaçak olarak getirilmek istenen pomeranian ve bulldog cinsi 5 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri\'nce açık artırmayla satışa sunulacak. Satışa esas bedelleri bin 416 lira olacak köpekleri 20 Şubat 2018 tarihinde, Kapıkule Gümrük Kapısı J-1 Bölümü\'ndeki Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü\'nde yapılacak ihalede almak isteyenler, satış şartnamesini 10 lira karşılığında işletmeden temin edebilecek. Yavru köpekleri almak isteyenler, Babademirtaş Mahallesi\'ndeki Edirne Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği\'nde görebilecek.
Önceki satışlarda HAYTAP tüm ihalelere katılıp satışa çıkan yavru köpek ve kediyi satın almıştı.
Bulgaristan\'a açılan Kapıkule ve Dereköy Sınır Kapısı\'ndan geçen yıl yurda kaçak olarak sokulmak istenilen 110 evcil hayvana el konmuştu.

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