Sınır kapısında yakalanan FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest kaldı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yapmak isterken, polis tarafından yakalanan FETÖ şüphelisi İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı\'na gelen İ.A.\'nın evrak kontrolünü yaptı. Ekipler, İ.A.\'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında pasaportunun iptal edildiğini ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.