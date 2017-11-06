T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınır kapısında yakalanan FETÖ şüphelisi, adli kontrolle serbest kaldı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, polis tarafından yakalanan FETÖ şüphelisi İ

06 Kasım 2017 19:20

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yapmak isterken, polis tarafından yakalanan FETÖ şüphelisi İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan\'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı\'na gelen İ.A.\'nın evrak kontrolünü yaptı. Ekipler, İ.A.\'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında pasaportunun iptal edildiğini ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELİPSALA Edirne DHAEDİRNESınır Kapısı YunanistanFETÖKeşanEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiYunanistanSınır KapısıEkiplerİTerörDevlet Yapılanması FETÖPDY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24