-SINIR KAPISINDA AYİN YAPTILAR EDİRNE (A.A) - 17.09.2010 - Uluslararası Ayasofya Kilise Camiası Organizasyonu'nca yapılması planlanan ve daha sonra vazgeçilen ayin ile ilgili yaklaşık 100 kişilik bir grup, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan Kipi Sınır Kapısında ayin yaptı. Yunanistan'ın Dedeağaç kentinden İstanbul'a ayin yapmak için gitmek isteyen yaklaşık 100 kişilik bir grup, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'na geldi. Buradaki gümrük sahasında bir süre bekleyen grup, kendi aralarında ayin düzenledi. Görgü tanıkları, ayinin yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade etti. Grup, daha sonra Atina'ya geri döndü. İpsala Sınır Kapısı'nda görevli emniyet yetkilileri de Kipi Sınır Kapısı'nda ayin yapıldığını doğruladı. Yunan kökenli Amerikalılardan oluşan 250 kişilik grup, Ayasofya'da ayin yapmak için Yunanistan'dan Türkiye'ye gideceğini açıklamış, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı ayine izin vermemişti. Bunun üzerine grubun lideri ve Uluslararası Ayasofya Kilise Camiası Organizasyonu Başkanı Chris Spiru, dün gece Türkiye'ye gitmekten vazgeçtiklerini açıklamıştı.